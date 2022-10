Una professora mostra la xuleta més inversemblant que has vist mai

Una professora de dret ha triomfat amb un tuit en què mostra una de les xuletes d’un alumne per a un examen de dret a la universitat. La professora ha dit a Twitter que fent ordre al seu despatx ha trobat aquesta “relíquia universitària” que fa uns anys van haver de confiscar a un alumne. “Dret processal penal en bolis bic”, ha explicat en aquest tuit que s’ha fet viral en els últims dies. La professora, de fet, ho titlla d’“art”, un comentari que ha fet molta gràcia als usuaris de Twitter que han contribuït a fer la piulada viral.

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022

El tuit s’ha fet viral amb gairebé 300.000 likes i milers de comentaris i retuits amb cita. La resposta més aplaudida és la d’un usuari que diu que coneix a l’autor d’aquesta “obra d’art” tot i que no dirà el seu nom per no delatar-lo. En el següent fil explica com ho va gravar al boli: “La tècnica utilitzada per l’artista, segons em compta ell mateix, era la de suplir la mina de grafit d’un portamines per una agulla, la qual cosa li feia súper fàcil l’escriure en el bolígraf”.

La técnica utilizada pro el artista, según me cuenta él mismo, era la de suplir la mina de grafito de un portaminas por una aguja, lo que le hacía súper fácil el escribir en el bolígrafo. pic.twitter.com/oDqkniYPjn — Gonzo (@gnlhi) October 5, 2022

Molts tipus de xuletes

Un altre usuari ha explicat com feia un dels seus companys les xuletes per als exàmens de la universitat: “Un company es va imprimir la còpia d’una etiqueta de Coca-Cola, però la part d’ingredients i valors energètics tenia tota la xuleta. Ho va enganxar en l’ampolla i li va durar la gràcia tot el curs”. Un altre usuari va més enllà i explica que: “Recollíem mostres anònimes dels i les estudiants i vàrem exposar-la al passadís principal d’entrada d’un institut.Va ser tot un èxit de “treballs presentats” i de satisfacció dels i les assistents”.