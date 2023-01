Els primers diumenges de l’any, el moment ideal per trobar parella

Els primers diumenges de l’any són els dies on més persones s’apunten a aplicacions de cites per deixar d’estar solters. Així ho mostra una de les aplicacions líders per a adults per trobar parella, Meetic, que concreta que el final de les festes de Nadal, les temperatures de l’hivern, els propòsits d’any nou i les ganes de començar el nou any amb algú són les raons principals d’aquest fenomen. Concretament el 2022 el dia que més gent va obrir-se un perfil a una app d’aquest estil va ser el diumenge 16 de gener, el tercer diumenge de l’any. S’hi van connectar un 55% més de solters que normalment, pel que l’aplicació anomena els diumenges de principi d’any els Diumenges de l’Amor.

Això demostra que el fred i la calma de després del Nadal són claus perquè els solters s’animin a intentar trobar parella per començar l’any. En aquest sentit, l’aplicació de cites dona consells per trobar una parella estable amb qui veure pel·lícules, sortir a passejar, viatjar i compartir bons moments.

Una noia busca parella a través d’una aplicació | Pixabay

Com trobar parella estable en una aplicació d’aquest tipus?

Cada vegada més persones busquen l’amor a través d’aplicacions de l’estil de Meetic, Tinder, Grindr, Badoo… En aquestes aplicacions és fàcil conèixer gent i quedar, però hi ha una sèrie d’elements a tenir en compte per triomfar i trobar una parella estable:

1. Crea un perfil honest: és molt important que el perfil sigui complet i mostri la teva veritable personalitat, aficions i el que busques en aquesta aplicació. És la teva carta de presentació i cal que resulti interessant per als altres i que alhora sigui sincer perquè si tot segueix endavant no es senti enganyat.

2. Intenta ser clar amb què busques: cal que deixis clar què vols i què estàs disposat a donar en una relació. Els dos heu d’estar en el mateix punt perquè la relació funcioni.

3. Sigues actiu: no deixis en visto els missatges i intenta entrar sovint a l’aplicació per fer match. Fes també el primer pas i escriu un missatge a les persones que t’atraguin i et puguin interessar com a parella.

4. No hi ha presa: no cal quedar al moment de començar a parlar amb una persona. Cal prendre’s el temps necessari per conèixer bé l’altra persona. Així hi haurà bons temes de conversa quan hi hagi la primera cita.

5. Organitza cites interessants: escull bé el lloc per quedar amb la teva cita. Pregunta-li què li agradaria o porta’l a llocs que coneguin i t’agradin.