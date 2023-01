Els primers catalans dels últims deu anys

Cada any el Departament de Salut fa públic qui ha estat el primer català de l’any en néixer. Es tracta d’una informació curiosa que va acompanyada d’un reconeixement pels pares en forma de xec i d’un munt de notícies als diaris. A l’espera que es conegui qui ha estat el primer català del 2023, fem un repàs dels primers catalans dels últims deu anys, que normalment han estat nenes. La majoria han arribat pocs segons després de la mitjanit. Cal recordar, però, que Salut només té en compte els nascuts a hospitals de la xarxa pública catalana, pel que hi ha hagut anys on dos bebès s’han jugat aquest títol honorífic.

Alexa, la primera catalana del 2022

El primer bebè que va néixer a Catalunya l’any passat va ser una nena anomenada Alexa. Va néixer a Barcelona a les 00 en punt, just quan començava el 2023, a l’Hospital de Sant Pau. L’Alexa va pesar 3,765 quilos i els seus pares són la Valentina i l’Alexander.

Yinara, la primera catalana en arribar al món el 2021

Yinara Carmona Jiménez va ser la primera nena en néixer a Catalunya el 2021. Va néixer a Constantí a les 00 en punt i va pesar 3,150 quilos. Els seus pares són la Mari Carmen i l’Aleix, que no esperaven que la seva filla fos la primera del 2021.

L’Aleix va ser el primer nadó del 2020, tot i que va estar discutit

El cas de l’Aleix va ser una mica més complicat. És considerat per Salut com el primer català del 2020 perquè va néixer quatre minuts després de la mitjanit d’Any Nou a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa. Ara bé, tècnicament el primer català va ser un altre nascut a la Clínica del Vallès de Sabadell, una clínica privada. És per això que no consta com el primer malgrat haver-se avançat un minut a l’Aleix. Així, el departament de Salut va donar els 2.000 euros del primer nadó del 2020 a l’Aleix, nascut a un hospital de la xarxa pública.

L’Emma, la primera del 2019

El 2019 la primera en néixer també va ser una nena, en aquest cas anomenada Emma. Va néixer a les 00:13 a l’Hospital Mútua de Terrassa -on també va néixer el primer nadó de l’any el 2020- i va pesar 3,310 quilograms. Va néixer després d’un part molt complicat que va durar 11 hores.

Raisa, el primer bebè català i de l’estat espanyol el 2018

La Raisa va ser la primera nena en néixer a Catalunya i Espanya el 2018. Va arribar al món només uns segons després de l’última campanada a l’Hospital del Mar de Barcelona. Va pesar 2,790 quilos.

Un segon després de la mitjanit del 2017 va arribar la Lara

La Lara va néixer a Salt, al Gironès, i va ser el primer nadó del 2017, un any que seria clau per a Catalunya. Va néixer quan només passava un segon de la mitjanit a l’Hospital de Santa Caterina i encara sonaven les campanades. Va pesar 2,520 quilos.

Un nadó amb la seva mare / Pixabay

A les 00:07 del primer dia del 2016 va arribar l’Erik

L’Erik va ser el primer català del 2016 i va néixer quan passaven 7 minuts de la mitjanit. El seu part va ser natural a l’Hospital de Figueres, i va pesar gairebé quatre quilos, concretament 3,990kg.

La Noèlia va ser la primera catalana del 2015

La Noèlia va néixer 32 segons després de l’última campanada a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, a Tarragona. La nena va néixer per cesària i va pesar 2,765 quilos.

El primer català del 2014: Tanai

Tanai, un nen nascut un segon després de les dotze de la nit a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, va ser el primer català del 2014. Va pesar 3 quilos i va fer 48 centímetres. També va ser el primer nadó nascut a l’estat espanyol l’1 de gener del 2014.

30 segons del 2013: el moment del naixement del Gerard

Gerard va ser el primer català del 2013, quan només havien passat 30 segons de l’última campanada. Va néixer a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, va pesar 3,700 quilos i va medir 54 centímetres