Presumir d’arma, desobeir, beure o racisme: els motius de sanció als Mossos

A la policia també n’hi ha que es porten malament. De fet, el departament d’Interior ha sancionat 222 agents del cos de Mossos d’Esquadra des de l’1 de gener del 2015 fins al 30 de gener del 2022. Una quantitat baixa, si es té present que el cos l’integraven en el moment del balanç uns 17.000 agents. Desobeir, conductes relacionades amb la discriminació o el racisme, presumir de placa i arma, anar borratxo o revelar secrets són el motiu de la majoria de les sancions que reben.

Així ho determina un informe presentat al Parlament el 2 de maig, signat pel mateix conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i al qual ha tingut accés El Món. De fet, aquest informe ha estat elaborat per la Divisió d’Afers Interns (DAI), encarregada de fer de policia de la policia i que depèn directament de la Direcció General de la Policia de la Generalitat que ostenta Pere Ferrer.

Segons aquest informe, el nombre de sancions per falta molt greu, que comporta la suspensió de funcions per més d’un any però menys de sis i sense retribució, ha estat de 21 en els darrers cinc anys. Les sancions per falta greu han estat 104, de les quals 90 han implicat la suspensió de funcions entre 15 dies i un any i 14 més, el trasllat de lloc de treball, amb canvi de destinació, que comporta una minoració de la retribució. Per falta lleu, només dos agents han rebut el càstig, un amb una sanció d’1 a 14 dies i un altre que ha rebut una amonestació per escrit.

Una imatge de l’informe presentat al Parlament sobre el tipus de sancions als Mossos d’Esquadra/Quico Sallés

Les faltes molt greus

Les faltes molt greus comeses pels agents dels Mossos són diverses i han arribat a tenir sancions d’entre un any i un dia a quatre anys. Segons el balanç presentat, hi han hagut dues sancions per aplicació de l’article 95.2 de l’Estatut del Treballador públic, en concret, per actuacions discriminatòries o racistes. L’incompliment del règim d’incompatibilitat també ha fet sumar dues sancions més.

Tres de les sancions s’han dictat per haver enxampat l’agent en estat d’embriaguesa o bé sota els efectes de les drogues durant el servei o de manera habitual i negar-se a fer-se les proves. La manca de rendiment també ha motivat apartar del servei dos agents. Una sanció va ser per tortures i maltractaments. La resta són sancions derivades per haver estat condemnats amb pena de presó en l’àmbit penal.

Les faltes greus

Les faltes greus registrades en els darrers cinc anys tenen sancions de 16 dies a un màxim de tres mesos. S’emporten la palma els càstigs per desobediència, amb un total de 35 sancions. Interior suma un total de 17 sancions per negligència greu dels deures i obligacions de l’exercici policial, això sí, sense especificar. Les faltes de respecte o consideració han rebut onze sancions.

Per actes i conductes que atempten contra la dignitat dels funcionaris s’han comptabilitzat 6 sancions. La pèrdua de les credencials i la placa, o bé permetre’n la sostracció per negligència, l’ostentació de la placa i l’arma injustificadament, originar enfrontaments en el servei i actuacions amb abús d’atribucions, un total de 9 càstigs. La resta són faltes d’assistència, exercicis d’altres activitats compatibles però sense demanar permís al superiors o bé haver estat per un delicte que no suposi una falta molt greu.

Les faltes lleus

Per altra banda, les dues faltes lleus sancionades corresponen a un expedient tancat el 5 de gener d’enguany a un agent que va ser suspès durant dis dies per descurança en la conservació dels locals. L’altra va ser una amonestació per escrit per incorrecció amb els seus superiors.

Interior no aclareix per quins delictes van ser condemnats els agents sancionats arran d’una sentència penal que els assenyala com a culpables d’un delicte.