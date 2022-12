Un dels premiats a Olot va arribar a Espanya en pastera fa cinc anys

L’administració número 1 d’Olot ha venut 45 sèries del segon premi de la loteria de Nadal, el 04074. És la segona vegada que aquest establiment del número 16 del carrer de Sant Rafel reparteix sort entre els veïns, ja que ja va repartir el primer premi en el sorteig del 2018. Un dels premiats d’enguany és l’Ibrahim Cante, que ha anat volant cap a l’administració de loteria només saber que el seu número tenia premi. “És el primer cop que compro loteria, vaig arribar el 2017 amb pastera”, ha explicat a l’ACN Cante, que va comprar el bitllet fa només dos dies i encara no sap què farà amb els diners, tot i que li agradaria impulsar la seva carrer de músic.

El propietari de l’administració d’Olot que ha repartit el segon premi, Alfredo Alfaro / ACN

El propietari de l’administració de loteria, Alfredo Alfaro, ha revelat que ha venut totes les sèries a la finestreta, per la qual cosa els agraciats són tots veïns del barri, i ha especificat que bona part del número el va vendre a una empresa o entitat, tot i que no ha volgut dir-ne el nom- “Si ells volen, ja ho diran”. El que si ha confirmat és que ni ell mateix ni cap dels seus treballadors tenia un bitllet del número guanyador.

A Puigcerdà també ha caigut el segon premi de la loteria de Nadal

L’administració número 1 de Puigcerdà (Cerdanya) també ha repartit sort i ha venut 45 sèries del número 04074. El seu propietari, Luis Gil, ha explicat que estava a casa mirant tele quan s’ha assabentat que ell havia venut el segon premi. “Mai havia donat un premi de la loteria de Nadal”, ha dit en declaracions a Europa Press. “És un dia que faig veure que no treballo per no tenir massa esperances que tocarà. Sempre penso: ‘si em despreocupo, potser toca’ i mira, ha passat”, ha afegit.