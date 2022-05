El cicle superior que vol estudiar en Jan Salazar oferta una mitjana de 17 places per centre, el que augmenta la incertesa per si podrà entrar als estudis que vol en la primera ronda d’inscripcions. Bona part dels nervis de la inscripció pel curs que ve els pateix la seva mare, Teresa Núñez, l’encarregada de trobar el centre perfecte pel seu fill. Núñez denuncia la falta d’oferta dels cicles superiors, que condemna molts alumnes potencials a deixar d’estudiar o canviar de cicle per poder entrar. L’any passat, de fet, 20.000 alumnes es van quedar fora dels cicles que pretenien estudiar per aquesta manca de places. Aquest any el Govern ha incrementat l’oferta d’FP en 7.000 places, passant de 140.000 a 147.000, el que per als experts consultats per El Món és “insuficient”. També ho creu la família Salazar-Nuñez, que aquest dimecres s’enfronta a la preinscripció amb molts nervis i incertesa.

El conseller Cambray i el conseller Torrent a la presentació de l’FP 2022-2023 / ACN

I és que aquest dimecres 25 de maig arrenca la preinscripció dels cicles d’FP. Els alumnes tenen entre el 25 i el 31 de maig per a presentar les seves sol·licituds. Totes aquelles que arribin un cop passat el termini no seran acceptades, pel que és important tenir clares les dates. Els alumnes amb més prioritat per entrar a un cicle superior són els del batxillerat, per a qui es reserven el 60% de les places. El 40% es divideix entre els alumnes de cicle mitjà i els que fan un examen d’accés. Aquesta és una de les fórmules amb què s’avalua cada sol·licitud i s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Fins el dia 1 de juny es pot presentar documentació acreditativa per establir les prioritats de cada alumne.

Posteriorment i fins el 23 de juny els centres tenen la oportunitat d’analitzar cada petició i establir un ordre a partir dels criteris de prioritat i els documents justificatius. El 23 de juny es publica la primera llista de sol·licituds amb els barems provisionals: estan ordenades alfabèticament amb la puntuació de cada sol·licitud. S’obre llavors un període de sis dies (del 23 al 29 de juny) per a presentar reclamacions en cas de detectar alguna errada o anomalia en el barem assignat.

Una noia fent pràctiques del cicle superior / ACN

El sorteig en cas que es necessiti desempatar

El 5 de juliol els centres publiquen la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent un cop resoltes totes les reclamacions del període anterior. Si el nombre de peticions supera l’oferta de places s’aplica un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. S’obté un número pel sorteig -que es celebrarà el 5 de juliol a les 11h al departament d’Educació- a partir del qual s’ordenaran totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

Després del sorteig, el dia 7 de juny s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. En aquesta llista es prioritza l’alumnat amb necessitats educatives específiques i després s’ordena la resta d’alumnes segons les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

El dia assenyalat: quan es sabrà qui ha estat admès a l’FP?

No serà fins el 15 de juliol quan es publiqui l’oferta final de places escolars per centre i curs i la llista definitiva d’alumnes admesos. També es publicarà la llista d’espera. En molts casos els alumnes acaben entrant al cicle que volen després de passar per la llista d’espera, un cop queden places vacants en el moment de fer la matrícula. De fet, la matrícula es podrà formalitzar del 18 al 22 de juliol. En cas que algun alumne no es matriculi al centre on tenia plaça assignada, aquesta s’alliberarà i passarà al primer alumne en llista d’espera.

Aquest sistema no convenç els experts, que consideren que l’anunci que va fer el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, d’incrementar l’oferta de places de l’FP un 34% és “enganyós” perquè realment les places que s’haurien d’incrementar només han augmentat en 7.000. Segons els experts consultats per aquest diari és “difícil” pensar que si van quedar-se fora 20.000 alumnes aquest any “tot es solucionarà amb un augment de 7.000 places” entre cicles mitjans i superiors.