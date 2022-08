La moda de robar garrofes al camp català posa els pagesos en alerta

La garrofa va a preu d’or i això es nota en el nombre de furts que pateixen els pagesos. La moda d’anar a robar garrofes per aconseguir un sobresou fa anys que és una de les principals preocupacions dels agricultors, que veuen com són ells qui treballen les terres mentre altres s’enduen els beneficis. Les estimacions del preu de la garrofa per aquesta campanya, que acaba de començar, són superiors a les de l’any passat. S’espera que aquest fruit costi entre 1,20 i 1,50€ el quilo, el que podria disparar els furts. L’any passat el preu anava a euro, el que significava que robar dos sacs de garrofes -200kg- suposava un sucós sobresou pels lladres.

Francesc Pujol, pagès de Mont-roig del Camp, assegura que la garrofa és tan atractiva pels lladres perquè és un fruit fàcil de collir i es pot emmagatzemar a qualsevol lloc durant mesos sense que es faci malbé. El fruit de dins la garrofa, el garrofí, és molt preuat perquè serveix com espessidor per a medicaments, gelats i rebosteria i no té cap substitut. Això fa que diferents perfils de lladres s’apropin als camps i, en un moment, marxin amb un bon botí.

Un pagès fa caure garrofes de l’arbre (ACN)

Aquest pagès assegura que hi ha perfils de tot tipus: gent que va amb grans furgonetes a arreplegar el màxim possible de sacs, romanesos i gent amb “Seat Ibiza” que s’aturen i ràpidament fan alguns sacs. “Hi ha professionals que venen a fer molts quilos i altres que són esporàdics, baixen del cotxe i se n’emporten per fer un sobresou”, explica abans de recordar el darrer cas que ha conegut, a Tortosa, on es van endur més de 500 quilos.

Els pagesos s’organitzen

Davant d’aquests furts els pagesos s’han organitzat amb l’ajuda de l’Ajuntament i de la Policia Local de Mont-roig del Camp. “Dos pagesos els han passat els seus números de polígon-parcel·la perquè hi hagi més control”, explica Francesc Pujol. En paral·lel, han creat un grup de WhatsApp per tal d’avisar quan veuen un vehicle sospitós en algun dels camps. “Passem l’avís amb la matrícula. També hi ha patrulles de l’Ajuntament al grup i així els posem en coneixement i gairebé sempre s’hi apropen a controlar”, resol aquest pagès.

Francesc Pujol lamenta que és complicat evitar aquests robatoris perquè el camp és “molt gran” i accessible perquè està “molt obert”. Tot i així, valora la tasca dels Mossos, que es centren en “collar els magatzems” perquè demanin papers als venedors de garrofa i es pugui fer la traçabilitat del fruit.

Un control dels Mossos d’Esquadra per evitar robatoris de garrofes, a les portes d’un molí de Campredó, a Tortosa / ACN

Les mesures dels Mossos per evitar els furts

Ara fa un any el Departament d’Acció Climàtica i el d’Interior van reunir-se amb pagesos per tal de consensuar mesures per evitar els furts. D’aquella reunió en va sortir l’obligatorietat de presentar al magatzem on es venen les garrofes una declaració anual per justificar les terres d’una explotació. Sense aquest document la venda de les garrofes està prohibida i els Mossos continuen fent controls periòdics. Segons Jordi Castellnou, pagès de Mont-roig del Camp i membre d’Unió de Pagesos, això ha fet disminuir els furts malgrat les mancances de la mesura.

“Demanar aquesta declaració ha quedat obsolet, perquè el cert és que qualsevol persona pot entrar a un web i fer-se un document amb una parcel·la que no hagi presentat ningú”, explica el pagès, indignat. Això fa que una persona pugui obtenir la documentació necessària per vendre les garrofes, que podrien ser robades, sense ser el propietari de la parcel·la. “Un altre problema és que una persona amb una parcel·la petita pot presentar una barbaritat de garrofes”, afegeix.

Enguany, un cop vistes aquestes mancances a les mesures que es van posar en marxa l’any passat, els pagesos s’han tornat a reunir amb els departaments per presentar esmenes. “La principal era establir un límit: que amb una hectàrea es poguessin presentar com a màxim 5.000 quilos de garrofes”, explica. També van demanar un document d’acompanyament de transport per a la traçabilitat del producte. El Govern, però, ja els ha respòs que això no serà possible aquest any perquè estem en un moment de “traspàs” i els han instat a esperar a l’any vinent.

Un agent de la Guàrdia Civil mira els sacs de garrofes intervinguts a un home que les havia collit sense permís a Roquetes / ACN

Expectació i nervis pels robatoris d’aquest any

“Valorem molt la feina que fan els Mossos i la Policia Local i sabem que el departament hi ha posat de la seva part, però estem expectants per veure quants robatoris hi haurà aquest any”, resol Castellnou, que remarca les accions de vigilància que estan fent els mateixos pagesos per evitar que aprofitats recullin el fruit del seu esforç per fer l’agost amb un sucós sobresou.