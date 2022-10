Imputat un inspector de la divisió de Trapero per la tupinada en les proves dels Mossos

La titular del jutjat d’instrucció número 8 de Barcelona ha obert diligències penals per la gravació amb un mòbil de les proves de selecció a inspector i a intendent dels Mossos d’Esquadra. De fet, ha imputat un inspector, Jordi Hosta, que formava part del tribunal avaluador i que, a més, forma part de la poderosa Divisió d’Avaluació i Serveis (DAS) que comanda el major dels Mossos d’Esquadra i excap del cos Josep Lluís Trapero. És a dir, la divisió que procura per la qualitat del servei de la policia de la Generalitat.

El cas, que es troba en secret de sumari, ja ha començat a avançar en les perquisicions i no es descarten noves imputacions per part de la Divisió d’Afers Interns (DAI), que dirigeix la investigació. En tot cas, la Direcció General de la Policia ja, com a mesura cautelar, ha rellevat l’inspector Hosta de les seves funcions a la DAS i l’ha traslladat al Complex Central Egara dels Mossos, a fer d’altres tasques alienes amb la responsabilitat que tenia fins ara.

L’inspector imputat queda fora del tribunal avaluador dels candidats

El cas es va difondre el passat tres d’octubre, durant l’inici de l’esclat de la crisi a la Prefectura dels Mossos, arran d’una notícia publicada al diari El País. En concret, els fets objecte d’investigació es remunten al passat 22 de setembre, quan en el procés de selecció de nous inspectors i intendents del cos es va trobar un telèfon mòbil gravant una reunió del tribunal avaluador. Des del departament que dirigeix Joan Ignasi Elena, van suspendre durant 15 dies les proves, que precisament aquesta setmana es reinicien.

Interior va ressaltar que considerava “imprescindible una transparència total en el procés i investigar fins a fons per esclarir què va passar i depurar possibles responsabilitats“. El cas, per a Interior, tenia “prou rellevància per afectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat exigits en els processos selectius mitjançant concurs d’oposició”.

Ciutat de la Justícia, on va declarar l’inspector dels Mossos imputat per la tupinada en les proves del cos / Wikimedia

Dimecres passat, la titular del jutjat d’instrucció número 8, a la vista dels atestats d’Afers Interns, va citar com a imputat l’inspector Hosta, a qui fonts de la investigació relacionen amb l’aparell que es va utilitzar per gravar les deliberacions del tribunal. Dijous va declarar la divisió d’Afers Interns comissionada com a policia judicial, tot i que encara no ha transcendit res de les seves explicacions davant la policia i la instructora. L’endemà mateix, la Direcció General de la Policia li va obrir un expedient disciplinari i li va imposar mesures cautelars, com ara el trasllat a Egara i la retirada de les seves funcions a la DAS. Així mateix, ha estat expulsat del tribunal avaluador del qual formava part per a la tria dels 24 nous inspectors dels Mossos.

Formava part de la ‘policia de la policia’

El fet que l’imputat per aquest cas sigui un dels comandaments de la DAS ha caigut com un gerro d’aigua freda al cos de Mossos d’Esquadra. Si bé Afers Interns no acostuma a tenir gaires amics i se la defineix com “policies que investiguen policies”, la DAS és la “policia que avalua la policia i els seus sistemes”. És a dir, és la divisió que pensa, reflexiona, audita, i avalua el sistema policial, els seus mètodes i els membres del cos. Segons el catàleg de l’organigrama, l’inspector investigat havia de complir amb “la finalitat de detectar, entre d’altres, possibles disfuncionalitats organitzatives, mancances de formació o deficiències estructurals” del Cos de Mossos d’Esquadra.

Entre les tasques, també s’hi troben “proposar la definició, disseny, implantació, avaluació i millora dels sistemes de direcció i els programes de qualitat a aplicar a la policia de la Generalitat-Mossos d’esquadra”. Així com “donar suport a l’establiment i reformulació dels objectius generals del cos de Mossos d’Esquadra i a l’avaluació dels resultats” i “validar els procediments normalitzats de treball de la policia”. Era unes funcions que el director de la Policia va ordenar que comandés el major Trapero després de ser rellevat com a cap del cos el passat desembre pel comissari Josep Maria Estela, que també va ser cessat la setmana passada pel mateix conseller Elena.