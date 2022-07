La Guàrdia Civil a Catalunya deté cinc motards amb armes i simbologia nazi

Operació Trasporter. Així han batejat els agents de la Unitat d’Informació de la Guàrdia Civil a Catalunya la detenció de cinc motards per tinença il·lícita d’armes i portar simbologia nazi, com ara insígnies del Tercer Reich i l’esvàstica. A l’operatiu hi han tingut un paper fonamental membres de la secció d’informació de la Guàrdia Civil a Catalunya coordinats amb la UCE-3, la Unitat Central Especial, així com de Burgos i Oviedo. Els detinguts pertanyen a la banda motard internacional Road Eagle, que té ramificacions arreu d’Europa.

Els arrestats tenen càrrecs pendents per tràfic i tinença il·lícita d’armes i han estat implicats en desallotjaments de cases ocupades així com la protecció de locals i negocis d’oci nocturn. Els arrestats ara són en mans del jutjat d’instrucció número 1 de Lerma.

Una escopeta, la pista

Segons ha informat la Guàrdia Civil, els fets es remunten a l’abril del 2021, arran d’un dispositiu policial a Burgos, Un vehicle ocupat per tres persones que es dirigien des del Principat d’Astúries a Catalunya va ser aturat i en l’escorcoll els agents hi van trobar una escopeta de canons retallats de 12mm de calibre, així com diversa munició tant per a aquesta arma com per a armes curtes. Els tres ocupants del vehicle van ser detinguts.

Amb l’escopeta com a principal indici i la identificació dels arrestats, els investigadors van poder esbossar la situació. Els tres individus eren membres del Capítol d’Astúries, la franquícia territorial de la filial espanyola de la colla motard internacional Road Eagle, amb sucursals arreu d’Europa. De fet, els detinguts lluïen tota la parafernàlia i indumentària d’aquesta banda.

A poc a poc, però, l’escopeta va deixar entreveure més pistes. Així, es va identificar el presumpte destinatari de l’arma i l’intermediari que l’hauria subministrat. Tots dos també han estat arrestats, i comparteixen causa amb les tres mules que portaven l’arma i la munició. Cadascun dels detinguts, segons la informació policial, té el seu propi rol a l’organització motard.

Les armes i la simbologia nazi requisades pel servei d’Informació de la Guàrdia Civil de motards que es dedicaven a desocupacions/QS

Armes i ‘feines’

En l’operatiu, la Guàrdia Civil ha confiscat diversos efectes, a més de l’escopeta de canons retallats i la munició. Així, hi computen una pistola elèctrica tipus Taser, un punyal, dues navalles, una defensa extensible i dos esprais d’autodefensa. La Guàrdia Civil insisteix que totes aquestes armes són considerades armes prohibides. També hi inclouen diverses insígnies nazis.

Per altra banda, els investigadors emfatitzen que aquest grup està vinculat amb l’activitat de desocupació d’immobles per encàrrec, mitjançant coaccions i amenaces, així com amb la seguretat i protecció en locals d’oci nocturn de manera estable o puntualment quan són requerits.