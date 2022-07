El Govern es gasta gairebé 31 milions en el lloguer de cotxes pels Mossos

La flota de cotxes dels Mossos d’Esquadra s’ha d’ampliar i renovar. És per això, que la Generalitat ha arribat a un acord amb el departament d’Interior per tal de donar aquests serveis als policies. En aquest sentit, s’han destinat 30.880.264,80 euros en 484 vehicles per tal de millorar la flota dels Mossos d’Esquadra, una xifra que han aconseguit pactar entre el Govern i Interior. D’aquesta manera caldrà ara saber quan es podran començar a utilitzar aquests nous vehicles. La majoria dels automòbils són de la marca Seat i la licitació inclou 4 vehicles elèctrics i 80 híbrids

Hi ha bones notícies pels Mossos d’Esquadra aquest dimarts i és que tindran una nova flota de cotxes. L’acord al què ha arribat la Generalitat i la conselleria d’Interior relata què es contractarà el subministrament d’aquests vehicles mitjançant l’arrendament sense opció a compra, és a dir, un lloguer simple. Els gairebé 31 milions d’euros que s’invertiran en aquests vehicles estaran únicament destinats a millorar i renovar el parc mòbil del cos dels Mossos d’Esquadra.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra

Els models dels nous vehicles

També s’ha pogut saber el model, marca i tipologia de vehicle que seran aquests cotxes. De fet, no dista molt dels que ja tenen avui dia, ja que aquesta nova licitació treballarà amb la marca Seat. En aquest sentit, la majoria de vehicles seran d’aquesta marca i condicionats al Berguedà. Tal com han informat les autoritats, hi ha dues furgonetes amb kit de detinguts homologat, el que vol dir que s’utilitzen per retenir a persones detingudes per algun delicte. També hi haurien 150 vehicles de trànsit i tot terreny, 283 vehicles camuflats i 49 vehicles especials, que això es tradueix en bàsicament furgonetes.

Però, la novetat és que també han canviat la tipologia de vehicles, ja que amb l’aposta per a les energies renovables, aquesta flota també inclou dins de la nova licitació quatre vehicles elèctrics i 80 cotxes híbrids que podrien ser ampliables en properes licitacions.