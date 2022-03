El preu de la gasolina continua pels núvols per la inestabilitat generada per la invasió russa d’Ucraïna. La gasolina sense plom 95 està a 1,804 €/litre de mitjana, mentre que la sense plom 98 puja a 1,937 €/litre i el dièsel se situa en 1,798 €/litre. Amb els preus disparats, qualsevol ajuda pot marcar la diferència a l’hora d’omplir el dipòsit. Per què el dimarts és el millor dia per buscar la gasolinera més barata?

Sempre s’ha dit que els dilluns és el millor dia per posar gasolina. I moltes vegades és cert. Les gasolineres acostumen a aprofitar que ha passat el cap de setmana per baixa el preu de la gasolina i, a més, els dilluns són el dia que han de comunicar oficialment el preu al govern espanyol. No obstant això, moltes gasolineres actualitzen el preu al llarg del dia i, per tant, fins dimarts no es pot tenir una visió completa per trobar la gasolina més barata.

On trobar la gasolina més barata?

En aquesta web del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic pots consultar el preu del combustible a totes les gasolineres de l’estat i trobar la més barata. Pots fer un seguiment diari, però a mesura que et familiaritzis amb el seu funcionament i facis un seguiment acurat dels preus de les teves gasolineres de referència veuràs com la tendència és la mateixa: els preus s’actualitzen a la baixa al llarg dels dilluns i els dimarts ja pots fer una comparativa completa.

Segons recorda el RACC, el preu de la benzina és més baix a principi de setmana, va pujant a mesura que s’acosta el cap de setmana i toca sostre el dissabte. Així i tot, alguns experts avisen que “l’efecte dilluns” està desapareixent i que cada vegada hi ha menys diferència entre els preus més baixos i els més alts.

A continuació et posen les gasolineres més barates de Catalunya aquest dimarts 22 de març:

Barcelona

E.S. Alcampo, a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Adreça: C/ Alberedes, 6-12

Gasolina 95: 1,599 €/litre

BonÀrea, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Adreça: Carretera del Mig, 146

Gasolina 95: 1,638 €/litre

BonÀrea, a Badalona (Barcelonès)

Adreça: C/ Estiu 18-20

Gasolina 95: 1,639 €/litre

Girona

Cepsa, a Port de la Selva (Alt Empordà)

Adreça: C/ Llançà, s/n

Gasolina 95: 1,469 €/litre

BonÀrea, a Arbúcies (La Selva)

Adreça: Polígon Pont Cremat, 2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

Zona Zero, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Torroella, 25

Gasolina 95: 1,665 €/litre

Lleida

E.S. Sant Guim, a Sant Guim de Freixenet (Segarra)

Adreça: Carretera de Calaf, km. 35

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Torà (Segarra)

Adreça: C-1412A, km.23,85

Gasolina 95: 1,644 €/litre

Petrolis Independents, a Tàrrega (Urgell)

Adreça: Av/ Cervera Esq. Mestre Güell – C.C. Caprabo

Gasolina 95: 1,644 €/litre

Tarragona

BonÀrea, a Valls (Alt Camp)

Adreça: Polígon Industrial Valls – Carretera del Pla, 180

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Tarragona (Tarragonès)

Adreça: Polígon Industrial Francolí, 4

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Reus (Baix Camp)

Adreça: Carretera de Riudoms km. 2,2

Gasolina 95: 1,645 €/litre