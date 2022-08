Pedalada d’homenatge als ciclistes morts a Castellbisbal

Uns 300 ciclistes han homenatjat aquest diumenge amb una pedalada a la carretera de les Costes del Garraf els seus companys morts en un atropellament múltiple a Castellbisbal (Vallès Occidental) el cap de setmana passat. Un conductor va envestir a un grup de ciclistes, el que va resultar amb la mort de dos d’ells i la detenció de l’autor dels fets. “Estem cansats de tantes morts, som fràgils”, ha denunciat Lilián Rodríguez, portaveu del Club de Ciclista de Cubelles. I és que segons els ciclistes, necessiten normes molt més dures i penalitzacions greus a la carretera per protegir al gremi davant dels cotxes. En la pedalada han participat membres del Club Ciclista Rubí, del qual formaven part les víctimes de l’atropellament, que han titllat l’accident d'”assassinat”.

La pedalada ha estat organitzada pel Club Ciclista Cubelles i el Coyotes Bike Cubelles i ha aplegat ciclistes d’arreu de Catalunya. Durant la ruta, els ciclistes han mostrat el dol per les famílies dels seus companys i han exigit mesures que els protegeixin més. De fet, segons han explicat, la majoria d’aficionats tenen companys que han resultat ferits o fins i tot mort a les carreteres mentre practicaven aquest esport. El col·lectiu ha denunciat que n’està “fart” de què les administracions no solucionin aquest problema i ha anunciat mobilitzacions mensuals com la d’aquest diumenge.

Ciclistes i diversos cotxes a l’N-II al Masnou | ACN

“Aquesta pedalada neix del sentiment de dolor que pateix tot el col·lectiu ciclista, hem de dir prou morts” ha relatat Rodríguez com a portaveu de la mobilització. “Exigim a les administracions més senyalització, més consciència, que endureixin les lleis perquè el que surti a la carretera a matar ciclistes sigui condemnat”, ha reivindicat tot denunciant que molts infractors són alliberats en poques hores. “Els cotxes també són una arma de matar i és un assassinat”, ha clamat. En el mateix sentit s’ha expressat durant la lectura del manifest, quan ha denunciat que “és alarmant l’augment d’atropellaments a ciclistes dels darrers anys”.

Mesures més dures i protecció constant

En general, tots els clubs que han participat a la pedalada han demanat el mateix: mesures més restrictives cap els conductors davant la fragilitat dels ciclistes. D’aquesta manera, en algunes declaracions, els participants de la pedelada han assegurat que el sinistre va ser un “assassinat” i no un atropellament. “El que volem és fer el nostre esport, que ens apassiona, amb seguretat i a vegades en sentim molt sols a la carretera”, ha lamentat Òscar, un membre del Club Ciclista de Rubí. De fet, ell assegura que s’està plantejant deixar la bicicleta perquè no veu garantit el seu “dret a circular amb un mínim de garanties”.