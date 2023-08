Un parquímetre pretén cobrar-li 78.000 euros a una dona per una hora

Anar a pagar a un pàrquing és sempre un moment angoixant. Mai se sap el que pot arribar a costar deixar el cotxe una estona i a vegades els usuaris s’enduen sorpreses desagradables. Ara bé, la d’una dona de Lugo va ser majúscula, un ensurt que, per sort, va acabar quedant en res. I és que el parquímetre del pàrquing públic de l’Hospital Universitari Lucus Augusti, a Lugo, li va reclamar en posar el tiquet una suma de 77.956 euros.

Segons la màquina, que va donar un bon ensurt a la dona, el vehicle portava 53 anys aparcat en aquell pàrquing. El parquímetre era clar: la dona havia deixat el seu cotxe allà l’1 de gener de 1970. Aquesta dada és encara més absurda si es té en compte que fins 41 anys després que la dona deixés suposadament el cotxe no es va inaugurar l’hospital i, per tant, tampoc el pàrquing.

El compte del parquímetre

19.488 dies amb el cotxe suposadament estacionat a un lloc que no existia

L’afectada va mirar i remirar el que li indicava la pantalla. No s’ho podia creure. Portava només una hora estacionada per anar a una cita mèdica i la factura era de cinc dígits. Concretament, aquest era el compte per 19.488 dies, 14 hores i 34 minuts estacionada al pàrquing. Si es fan comptes, el cost d’estacionar és de quatre euros al dia. La dona va avisar els responsables del pàrquing, que van reiniciar el parquímetre davant l’absurditat d’aquesta xifra. Finalment, l’ensurt va quedar en res i la usuària només va haver de pagar 0,70 euros per haver aparcat durant una hora. La dona va respirar quan va veure que dels gairebé 78.000 euros que li reclamaven només havia de depositar 70 cèntims per endur-se el cotxe del pàrquing.