Una parella vol comprar ‘Last Christmas’ perquè no soni mai més

La insòlita idea d’una parella sueca està generant molta polèmica. El seu objectiu és recaptar 15 milions d’euros per poder prohibir per sempre un clàssic nadalenc. La mítica Last Christmas, del grup Wham!, podria deixar de sonar a les ràdios en una de les èpoques més boniques de l’any. Tomas Mazetti, de 50 anys, i la seva dona Hannah Mazetti, de 33, volen aconseguir fons per comprar els drets d’aquesta cançó i, així, eliminar-la de totes les llistes, tal com avança el diari britànic The Sun.

Odien la cançó de Wham!

L’objectiu d’aquest matrimoni és ajuntar 13 milions de lliures esterlines, el que suposa una mica més de 14,7 milions d’euros, per no haver de tornar a escoltar aquest tema nadalenc. El duo britànic va estrenar Last Christmas el 1986 i, gairebé 40 anys després, aquesta cançó continua sent un clàssic de les festes nadalenques. És obvi que no ha d’agradar a tothom, però els Mazetti, que han assegurat que “no tenen res en contra del grup”, estan farts d’escoltar aquest tema i la mítica frase “Last Christmas, I gave you my heart”.

Una broma durant un àpat de Nadal

Aquesta idea es materialitza l’any passat i comença com una broma durant un dinar de Nadal amb uns amics. Quan el matrimoni va confessar el seu absolut rebuig per aquesta famosa cançó, un dels companys els va informar -de broma- que podrien comprar els drets de Last Christmas sense problema. El que no esperava, és que la parella s’ho prengués tan seriosament.

Així, poc després, Tomas i Hannah Mazetti van posar en marxa una campanya a Internet per recaptar fons i poder prohibir per sempre la cançó del duo britànic amb l’ajuda de totes aquelles persones que tampoc la suporten. Una proposta que ha generat respostes favorables i de rebuig. “És divertit”, assenyala Hannah, que no descarta que “el pròxim Nadal sigui l’últim” per a aquest tema. Fins al moment de la publicació a The Sun, la parella havia aconseguit recollir uns 58.000 euros de 325 persones. Només els hi queden 14 milions més per poder complir el seu somni, que els fa semblar la família Grinch.

Si el matrimoni suec aconsegueix comprar els drets de Last Christmas tenen pensat tirar la gravació a un “abocador nuclear finlandès” on asseguren que “reposarà durant almenys dos milions d’anys”.