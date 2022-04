Quins països encara demanen el certificat Covid a tots els viatgers?

A una setmana vista de les vacances de Setmana Santa hi ha qui encara està pendent de tancar un viatge. Una de les qüestions que frenen la gent a tornar a viatjar com abans de la pandèmia és que el certificat Covid segueixi vigent per desplaçar-se entre països. Però no tots els països de la Unió Europea el demanen. De fet, la majoria ja no el requereixen des que la sisena onada es va acabar i la pandèmia està donant una treva. Això sí, assegura’t que el tens actualitzat per no tenir problemes a l’aeroport quan te’l demanin.

Aquí tens una llista dels països de la Unió Europea que encara demanen el passaport. Tota la resta ja no tenen restriccions d’entrada pels residents a la Unió Europea.

Itàlia és un dels països que ha estat més dur quant a les restriccions d’entrada al país. De fet, fa tan sols sis dies que ja no tenen estat d’emergència. El certificat Covid, però, s’ha mantingut i encara es demana. A més, cal recordar que aquest país és l’únic que ha reduït la vigència del document a sis mesos, el que suposa que has d’haver rebut la segona dosi fa menys de mig any o haver-te vacunat amb la tercera dosi per no tenir-lo caducat i poder entrar.

Alemanya també demana el passaport covid per poder entrar al país, però no obliga a que sigui un certificat per vacunació. Això vol dir que a partir d'una PCR negativa o un certificat de recuperació també es pot generar aquest passaport i poder accedir sense problemes a l'estat.

Portugal també exigeix aquest document, que estarà vigent a tota la Unió Europea fins el 2023, pels majors de 12 anys que vulguin accedir al país, però com en el cas d'Alemanya es podrà obtenir amb la recuperació de la malaltia i amb una prova PCR negativa feta com a màxim 24 hores abans de l'entrada al país.

Grècia també demana el certificat Covid amb la vacunació o amb una prova negativa amb una limitació de les 48 hores abans d'intentar accedir al país