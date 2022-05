L’OMS dobla la xifra oficial de morts per covid i arriba als 15 milions

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat el nombre de morts per covid entre 2020 i 2021 als 15 milions, més del doble de la xifra oficial. Segons ha informat l’organització, aquestes xifres correspondrien a tota la gent que ha perdut la vida de manera directa o indirecta per la pandèmia. Fins ara, la xifra oficial havia estat de 6,2 milions de defuncions, el que suposa un augment de més del doble de les morts comptabilitzades durant aquell any.

Segons ha publicat l’OMS aquest dijous, hauria mort molta més gent de Covid-19 de la que en un primer moment s’havia comptabilitzat. En aquest sentit, l’organització ha assegurat que ha fet els càlculs basant-se en l’excés de mortalitat, és a dir, la diferència entre les morts que va haver aquests dos anys amb la mitjana dels anteriors. Així doncs, el resultat utilitzant aquesta tècnica ha desvelat que la situació va ser molt més mortal del que en un primer moment s’havia vist. De fet, les xifres serien un 51,3% més altes del que prèviament s’havia comunicat.

Una infermera atén un pacient de Covid / EP

El desglossat per països, gènere i edat

Les dades de l’organització, el 84% de l’excés de mortalitat s’ha registrat al sud-est d’Àsia, ja que va ser dels primers països en patir els efectes de la pandèmia i tot i el seu tancament no van poder controlar-lo. A part, el volum de població és molt més alt que en altres països. Pel que fa al 68% restant s’ha concentrat a Europa i Amèrica, però només en 10 països.

Pel que fa a l’edat de la gent que ha mort, les dades renovades han constatat el que ja se sabia i és que el 81% de les defuncions són de gent amb una renda mitjana i majoritàriament jubilats o gent gran. D’aquesta manera, l’OMS ha demostrat que la Covid-19 ha estat molt més dura per a els persones més grans. D’altra banda, per gènere, el 57% eren homes i el 43% dones.