Quins són els noms més posats a Catalunya l’últim any?

L’informe publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) mostra quins són els noms més posats a Catalunya durant el 2021. Les dades de l’últim any mostren com els pares no han canviat de preferències en general, però sí en zones concretes com l’àrea metropolitana de Barcelona.

Marc continua sent el nom més repetit en els nens des de fa més d’una dècada. El 2021 va haver-hi un total de 443 nadons amb aquest nom. A la segona posició escalen Nil i Pol, empatats amb 436 cadascun. El nom de Jan, que el 2020 va ser el segon més posat, ara està en tercer lloc amb 425.

Pel que fa a les nenes, Júlia –o Julia– és des del 2017 el nom més posat a Catalunya. Un total de 476 nenes nascudes el 2021 el van rebre. El segueixen Martina, amb 418 nadons; Mia, amb 408; Emma, amb 403; i Lucía, amb 386.

Un nadó amb la seva mare / Pixabay

Nou nom preferit a Barcelona

L’any 2020 el nom més posat a l’àmbit metropolità de Barcelona va ser Marc, amb 320 nadons. El 2021, en canvi, el nom preferit pels pares barcelonins no és cap dels més posats en el conjunt de Catalunya. L’antropònim que més nadons van rebre, 297 en total, va ser Leo. El diminutiu de Leonardo va ser per primera vegada el nom més posat a l’àmbit metropolità.

A més, Júlia, que era el preferit a Catalunya, estava en la segona posició a Barcelona, amb 271, i empatat amb Emma, que l’any passat va ser el més repetit. El 2021 en nom més posat en les nenes va ser Lucía, amb 7 nadons més que els dos anteriors.

En els altres àmbits territorials els noms sí que coincideixen generalment amb el rànquing del conjunt del territori. A les comarques gironines, a l’Alt Pirineu i Aran el nom de nen més posat va ser Jan; al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre i a Ponent va ser Marc; Martí a les Comarques Centrals i Biel al Penedès.

Júlia o Julia va ser el nom més freqüent de les nenes a les Comarques Gironines, a Ponent, a les Comarques Centrals i al Penedès. Emma, el més posat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre i Jana a l’Alt Pirineu i Aran.