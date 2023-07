Musk posa límits a Twitter: es podran llegir només 600 publicacions al dia

El propietari de Twitter, Elon Musk, ha anunciat per sorpresa mesures per evitar l’extracció de dades i els atacs informàtics. Aquestes mesures són temporals, segons ha explicat l’amo de Tesla, però no ha aclarit fins quan duraran. Bàsicament, els canvis limitaran l’ús de Twitter als usuaris. Hi haurà tres distincions: els usuaris verificats podran llegir 6.000 tuits al dia, els no verificats 600 tuits al dia i els nous usuaris no verificats 300 tuits al dia. Aquest dissabte a la tarda alguns usuaris han experimentat problemes amb Twitter, el que ha portat Musk a prendre aquesta decisió.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023 El tuit on Elon Musk, propietari de Twitter i Tesla, explica les mesures que adoptaran a partir d’ara per limitar l’ús de Twitter i evitar l’extracció de dades / Twitter

Frenar els desenvolupadors d’intel·ligència artificial

Musk considera que aquesta mesura és necessària per evitar l’extracció de dades. Fa temps que el magnat denuncia que els desenvolupadors d’intel·ligència artificial utilitzen Twitter per fer les seves pràctiques amb bots, usuaris falsos de Twitter que responen a tuits i fan altres tipus de proves. Amb aquesta mesura Musk pretén frenar-los. En principi, els usuaris no haurien de patir massa les conseqüències, donat que el límit és molt elevat.

Això no obstant, els usuaris ja han començat a queixar-se per aquesta mesura. Alguns han explicat que comptaran el temps que tarden a llegir els 600 tuits als quals estan limitats. Altres, li recorden a Musk que fa temps va fer un tuit preguntant si hauria de dimitir com a cap de Twitter. El magnat va prometre que acataria la decisió dels usuaris, però segueix a càrrec seu malgrat haver perdut l’enquesta per 57% a 43%.