La multa més surrealista que has vist mai: té a veure amb una forquilla

La DGT és motiu de burla a les xarxes socials moltes vegades. Després de fer posar el crit al cel a molts motoristes per un tuit on comparava l’alcoholèmia amb passar calor anant en moto a l’estiu, ara ha estat criticada per una multa a un camioner a Alcázar de San Juan, Castella i la Manxa. En aquest cas, la multa és molt surrealista. Tant, que ja ho està petant a les xarxes socials, on s’han fet virals tant el conductor del camió com la sanció que li va arribar i que té a veure amb una forquilla.

Per culpa d’una forquilla i una inesperada picor d’espatlla aquest camioner deu 240 euros a la DGT, una sanció que els usuaris han criticat fortament a les xarxes socials alhora que es reien per l’esperpèntica història. Segons la multa que ha compartit el transportista a les xarxes socials, els agents van considerar que estava circulant “’arrascándose‘ l’espatlla amb una forquilla […] i perdent per complet l’atenció permanent a la conducció”. Aquesta paraula, ‘arrascándose’, ha fet que molts usuaris s’hagin burlat a Twitter perquè els agents no saben escriure correctament ‘rascándose’.

De fet, un dels comentaris més graciosos és el de l’usuari @jecarrerob, que ha fet un joc de paraules amb el terme ‘arrascándose’: “Acirculaba arrascándose por la arredonda”. Un altre usuari segueix la broma comenta: “Segur que li han tret dos punts, però el que no li trauran és la picor d’espatlla”.

acirculaba arrascandose por la arredonda — José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre⚖️ (@jecarrerob) October 11, 2022

La versió del conductor

El camioner multat es va fer viral a Twitter i arran d’això va oferir una entrevista a El semanal de La Mancha de la Cadena SER, amb el que va acabar de fer-se conegut. En aquesta conversa va assegurar que sempre havia estat atent a la carretera tot i estar-se rascant amb una forquilla i que la moto de la policia va sortir disparada pel voral de la carretera on estava amagada.