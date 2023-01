Mor el monjo de Poblet fill de l’actor Paco Martínez Soria

Francesc d’Assís Martínez-Soria Ramos, el monjo de Poblet fill de l’actor espanyol Paco Martínez Soria, ha mort aquest cap de setmana, segons han informat des del monestir. Nascut a Barcelona el 18 de juliol del 1934, Martínez Soria va morir el passat 7 de gener a l’hospital Joan XXIII de Tarragona. Era un dels quatre fills que el conegut actor va tenir amb la seva dona, Consuelo Ramos. Per evitar que els seus cognoms es perdessin, l’artista li va canviar el nom a Martínez-Soria Ramos.

“Durant la seva última malaltia no li ha estat estalviat el sofriment, que ha estat per a ell un camí de purificació i de preparació per al goig que no s’acaba”, asseguren des del monestir de Poblet. Martínez-Soria va abandonar els estudis de Farmàcia amb 21 anys per ingressar al noviciat dels escolapis de Moià i el 1962 fou ordenat prevere –una figura religiosa que sovint s’equipara a sacerdot o capellà, tot i que no és exactament el mateix– a Salamanca.

Francesc Martínez-Soria sempre estava disposat a ajudar els altres

Anys després, durant un recés amb un grup d’escolapis a Poblet, Martínez-Soria va “sentir el desig d’esdevenir-ne monjo, conscient que la seva vida espiritual s’havia anat refredant”. Va posar-se l’hàbit cistercenc el 1991 i tres anys després va convertir-se en monjo cistercenc de Poblet. El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha donat el “condol a la comunitat de l’estimat” monestir de Poblet, que el recordarà pel “seu caràcter obert i jovial, sempre actiu i disponible per als serveis comunitaris, per la seva fidelitat a la santa missa i a l’ofici diví, i per la seva capacitat d’establir lligams i de connectar amb les persones”.

El meu condol a la comunitat de l’estimat @MonestirPoblet. Que descansi en pau. https://t.co/r08HAVWBRW — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 8, 2023

“Al monestir ha estat sagristà, responsable de la botiga de records, refetorer, hostatger, i, abans de jubilar-se, responsable de la bugaderia”, expliquen. “De la seva estada a la infermeria del monestir, els darrers anys de la seva vida, n’hem de destacar la seva disponibilitat per ajudar en el que podia els altres malalts, sigui vetllant-los, sigui acompanyant-los espiritualment”. Els monjos del monestir recorden com sempre “s’esforçava per llimar les asprors del seu temperament fort, i cal dir que posseïa una qualitat molt bona: sabia veure i posar en relleu les coses positives dels altres”.