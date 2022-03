Mor als 72 anys el sociolingüista Miquel Strubell

El sociolingüista Miquel Strubell i Trueta ha mort als 72 anys, segons ha informat aquest dissabte la seva família, Strubell, nascut a Oxford el 1949, era un ferm defensor de la cultura i la llengua catalanes, va ser president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i un dels quatre fundadors de l’Assemblea Nacional Catalana. Era nét del reputat metge i cirurgià Josep Trueta, que es va exiliar a Londres el 1939.

Llicenciat en Psicologia i Fisiologia per la Universitat d’Oxford, també tenia un màster en Psicologia de l’Educació per la Universitat de Londres i era llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Strubell va dedicar la seva carrera a la recerca del bilingüisme a l’escola i a la família i era expert en polítiques lingüístiques i planificació lingüística.

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha estat dels primers a donar el condol a la família. “El trobarem molt a faltar; el seu caràcter, el seu talent, el seu compromís insubornable i exemplar han estat un privilegi per Catalunya”, ha dit Puigdemont. “El meu condol a la família, i el meu agraïment per la seva profunda humanitat i catalanitat a l’ensems, especialment en les hores més difícils”.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha tingut un record per Strubell, a qui a definit com un “patriota català”.

L’eurodiputada Clara Ponsatí també s’ha fet ressò de la notícia. “Perdem un patriota insubstituïble. El meu condol a la família i amics”. L’expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que aquest dissabte és un “dia de dol a Catalunya” i ha recordat la figura d’Strubell. “Com el seu avi, el Dr Trueta, en Miquel estava deslligat de qualsevol compromís menys del de servir la nostra pàtria. Ho ha fet amb generositat, humanitat i elegància. Una ciutadà exemplar. Un amic inoblidable. Una abraçada a tota la família, tan estimada”.