Va al metge per una malaltia rara i li cobren 40 dòlars per plorar a la consulta

Una dona estatunidenca va anar al metge per tractar-se una malaltia rara… i van sortir de la consulta amb una factura de gairebé 500 dòlars, dels 40 els hi van cobrar per haver plorat durant la visita. La seva germana ho va denunciar a Twitter i la seva piulada s’ha fet viral amb més de 68.000 RT i més de 525.000 m’agrada. “La meva germana petita ha patit molt per una malaltia i per fi va poder veure un metge. Li van cobrar 40 dòlars per plorar”, lamenta.

“Té una malaltia rara i li ha costat molt trobar ajuda. Es va emocionar perquè se sent frustrada i desemparada. Una llàgrima i li van cobrar 40 dòlars sense ni tan sols assistir-la, ajudar-la, fer cap avaluació, receptar-li algun medicament, res”. Tal com apunta la noia, li van cobrar més per plorar que per fer-li una revisió de la vista (20 dòlars), una analítica (15 dòlars), una avaluació de risc de la seva salut (30 dòlars) o per agafar-li una mostra de sang (30 dòlars).

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM — Camille Johnson (@OffbeatLook) May 17, 2022

Factures mèdiques inflades

No és la primera vegada (ni serà l’última) que apareixen queixes per factures inflades o amb càrrecs estrambòtics. Al setembre una altra dona va denunciar que havia anat al dentista perquè li havien d’arrencar un queixal i també li van cobrar 11 dòlars per plorar. O una altra pacient que va rebre una factura de 50.000 dòlars per una cirurgia per extreure-li un tumor dels qual gairebé 2.000 dòlars corresponien a una anàlisi d’orina.

Una de les denúncies més recurrents és dona a les sales de parts. En alguns hospitals cobren a les mares que agafar el seu nadó recent nascut en braços o per fer contacte pell amb pell. Segons el Centre de Control de Malalties (CDC, per les sigles angleses) dels Estats Units, un part costa entre 10.000 i 30.000 dòlars en funció de l’estat, però la xifra final es pot disparar sense gaire problema. És habitual que les famílies s’hagin d’endeutar i triguen anys a pagar la factura.

Desconeixement del sistema de salut

Molts estatunidencs no saben que, per llei, tenen dret a descomptes en les factures en funció de la seva renda. Els casos de mala praxis o factures estratosfèriques són tan habituals que hi ha organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen exclusivament a ajudar pacients que volen reclamar càrrecs indeguts o tractaments innecessaris que es van fer sense el seu consentiment. De fet, Internet és ple de manuals sobre com reclamar.

Els exemples no s’acaben mai: un home de New Jerswey a qui volien cobrar gairebé 6.000 dòlars per estar a la sala d’espera d’Urgències, un altre de Connecticut a qui van donar una factura de 629 dòlars per posar una tireta al dit de la seva filla… Gairebé qualsevol cosa que es pugui imaginar es pot trobar en una factura mèdica.