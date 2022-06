Mercadona reforça la qualitat de les seves cintes de bacó

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça la qualitat de les cintes de bacó Hacendado, com a resultat d’una inversió de cinc milions d’euros que ha fet el proveïdor Totaler Casa Tarradellas en la millora de processos i que ha permès reduir les restes de producte a l’interior de l’envàs.

Elaborades a Gurb (Barcelona) i ideals per a pizzes i pasta amb salsa carbonara les cintes de bacó Hacendado són testades periòdicament en sessions de coinnovació amb “Caps” (clients) per contrastar-ne la qualitat.

Màxima qualitat al millor preu

El 1993 Mercadona va posar en marxa l’estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d’observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant tots aquests anys, no ha deixat d’apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s’enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder continuar oferint a “El Cap” (client) productes, un a un, diferencials.

Tot això es du a terme a través d’una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte.