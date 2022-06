Mercadona reforça la qualitat de la seva beguda de civada i n’intensifica el gust

Mercadona reforça la qualitat de la seva beguda de civada amb un gust més intens i una millor textura quan es combina amb el cafè. Així mateix, des de principis d’any, el client pot trobar, a més del format tradicional d’1 litre, un nou format petit de 250 ml. Aquesta novetat és fruit de l’escolta a “El Cap” (client), que demanava a la companyia, tant a través dels seus canals oficials com a la botiga, una opció per poder portar a qualsevol lloc i que servís com a beguda per als més petits.

Aquest producte, que es caracteritza perquè només té civada i aigua en la seva composició, s’utilitza tant amb cereals com per preparar múltiples receptes, com el porridge, o bé per assaborir-lo sol o amb te o cafè. El proveïdor responsable d’elaborar aquesta beguda, disponible a les més 1.600 botigues que la companyia té a Espanya, és Liquats Vegetals a Viladrau (Girona).

Màxima qualitat al millor preu

El 1993 Mercadona va posar en marxa l’estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d’observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant tots aquests anys, no ha deixat d’apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s’enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder continuar oferint a “El Cap” (client) productes, un a un, diferencials.

Tot això es du a terme a través d’una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible.