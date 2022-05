Mercadona reforça el seu compromís amb Catalunya

ha reforçat el seu compromís amb Catalunya el 2021, després de fer compres per valor de 4.036 milions d’euros a més de 1.900 proveïdors catalans o amb seu a Catalunya, xifra que converteix la companyia en un dels principals motors econòmics. A més, ha tancat l’exercici passat consolidant una plantilla de 14.615 persones i amb 251 supermercats, 179 dels quals ja tenen implantat el nou model de botiga eficient que optimitza l’acte de compra dels clients i permet reduir fins a un 40 % el consum energètic.

4.036 milions d’euros en compres a Catalunya

El suport al teixit productiu s’ha vist reflectit en un volum de compres a proveïdors catalans o amb seu a Catalunya que ha assolit els 4.036 milions d’euros durant el 2021 i que ha estat possible gràcies a la relació comercial que Mercadona manté amb més de 200 proveïdors i més de 1.700 petites i mitjanes empreses d’arreu del territori. Aquesta relació estratègica amb empreses de referència a Catalunya ha permès, per exemple, que el 2021 Mercadona hagi comprat 58,5 milions de quilos de fruita (peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment) a diverses empreses lleidatanes i gironines, com ara Catafruit, Nufri, Golden Export, Frifruit, Girona Fruits, Fructícola Empordà, Fruits Sant Miquel, Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i Sat Segrià-Garrigues, entre d’altres, i que Casa Tarradellas (Gurb, Barcelona), Embutidos Monter, Noel i La Selva, entre d’altres, hagin servit més de 122 milions de quilos d’embotits a les botigues.

A més dels exemples esmentats, i seguint amb l’estratègia de compres de productes locals, cal destacar els 2,8 milions de quilos de peix fresc del litoral català que Mercadona ha comprat a les llotges catalanes; els 3,2 milions de quilos de carn de vedella que la Cooperativa d’Ivars (Ivars d’Urgell, Lleida) ha servit a la cadena; els més de 156.000 quilos de figues procedents dels camps d’Eco Figs Fruits i de Vimofigs a les comarques lleidatanes, o els 9,5 milions d’unitats de pastissos i mousses que elabora Pastisfred a Montblanc (Tarragona), entre d’altres.

En l’àmbit de la higiene personal, el Grup Ubesol-Maverick, d’Ulldecona (Tarragona), ha comercialitzat més de 65 milions d’unitats de gels de bany i xampús. You Cosmetics a Gavà (Barcelona) i Wecolors a Vilassar de Dalt (Barcelona) han produït 32,8 milions d’unitats de productes de cosmètica, com ara maquillatges, colorets, pintallavis, ombres d’ulls, màscares de pestanyes, pinzells, esmalts i complements per a les ungles, i accessoris per als cabells. Pel que fa a la neteja i cura de la llar, l’empresa Saplex, amb seu a Canovelles (Barcelona), ha servit més de 65 milions de rotlles de bosses d’escombraries.

Reducció de més de 8.000 tones d’emissions de CO 2 a Catalunya

També el 2021, la companyia ha incorporat en els seus processos millores importants que li han permès, en un sol exercici, reduir la seva petjada de carboni a Catalunya en més de 8.000 tones d’emissions de CO 2 respecte a l’any 2020. Gràcies a aquests avenços, ha millorat el seu impacte ambiental i ha aconseguit minimitzar tant les emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle als supermercats i a la xarxa logística, com les emissions indirectes, derivades de la compra i el consum d’energia elèctrica de la seva xarxa de botigues, xarxa logística i oficines.

La petjada de carboni de Mercadona el 2021, que ja ha estat calculada i està pendent de certificació definitiva per l’organisme oficial d’acreditació AENOR, segueix l’estàndard ISO 14064. Aquests criteris i estàndards són idèntics a la certificació que ja va obtenir en l’exercici anterior, el 2020.

Inversió de 80,2 milions d’euros

A més, com a part d’aquestes mesures sostenibles, la companyia ha invertit 80,2 milions d’euros a Catalunya durant el 2021. Aquest esforç inversor s’ha destinat a l’optimització logística dels magatzems que té a Abrera i Sant Sadurní d’Anoia; a la plataforma dedicada exclusivament a donar servei online (denominada internament “rusc” i situada al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona), així com a la reforma de 17 supermercats i l’obertura d’uns altres 3 (2 dels quals són obertures per tancaments, que vol dir que són noves botigues que reemplacen les ja existents que no s’adaptaven als estàndards de qualitat i que tampoc es poden reformar) amb un model de botiga molt més eficient, que permet un estalvi energètic de fins a un 40 % respecte a una botiga convencional. Aquest tipus de botigues, de les quals Mercadona ja en té 179 a Catalunya (d’un total de 251), disposen, per exemple, de millores d’aïllament, il·luminació LED i gestió intel·ligent del consum energètic. També incorporen uns sistemes de refrigeració més sostenibles que redueixen l’ús de gasos fluorats i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Al seu torn, en el marc del compromís que manté amb la societat catalana, l’any 2021 va donar més de 5.300 tones d’aliments i productes de primera necessitat a 157 entitats socials i organitzacions benèfiques amb què col·labora habitualment.

Transport sostenible i eficiència energètica per a la reducció d’emissions

Dins de l’aposta pel transport sostenible, ha introduït nombroses millores a la flota, com ara l’eliminació d’elements que no aporten valor per alleugerir el pes total del vehicle i aconseguir carregar una tona per camió més que la mitjana del sector. La companyia també potencia l’ús de vehicles de més capacitat com els megatràilers per reduir el nombre de viatges, així com la logística inversa per evitar viatges en buit, cosa que li ha permès assolir el 2021 una taxa d’ompliment del 82 %. També aposta per vehicles que compleixen els estàndards més exigents en matèria d’emissions i el 99 % de la seva flota s’ajusta a les normes de motor Euro VI C, Euro VI D i Euro VI E.

Ha continuat col·laborant activament en la iniciativa Lean & Green d’AECOC, que té el propòsit d’assolir els objectius definits en la Cimera del Clima de París (COP21). La seva implicació en aquest programa li ha permès acreditar el 2021 una reducció del 27 % en les emissions de CO 2 derivades dels seus processos logístics, fita que ha fet a Mercadona mereixedora de la seva primera estrella Lean & Green.