Mercadona recapta 319.000 euros per als bancs d’aliments de Catalunya

Mercadona ha aconseguit recaptar més de 319.000 euros per als bancs d’aliments de Catalunya gràcies a les donacions dels seus clients. La cadena de supermercats, que va participar al Gran Recapte amb les 250 botigues que té a Catalunya, transformarà els diners en prop de 213 tones de productes de primera necessitat que es distribuiran als bancs d’aliments de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Al conjunt de l’estat, els clients de Mercadona han donat més de 3,5 milions d’euros que es transformaran en 2.300 tones d’aliments. Aquest lliurament és fruit de la participació dels clients de la cadena al Gran Recapte d’Aliments 2022 organitzat per la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (Fesbal) entre el 25 de novembre i el 6 de desembre. A més, Mercadona ha afegit un 10% del total recaptat per sumar-ho a les donacions dels clients.

Una voluntària del Gran Recapte parla amb una clienta del Mercadona / Mercadona

Els diners donats pels clients en el moment de passar la seva compra per caixa aniran íntegrament als programes de compra de productes de primera necessitat per als bancs d’aliments, que seran els encarregats de decidir quin és el tipus de producte que necessiten en cada moment i quan és el millor moment per rebre la mercaderia.

La directora de Responsabilitat Social i Relacions Empresarials de Mercadona, Paula Llop, ha valorat molt positivament la solidaritat de la clientela i ha felicitat els voluntaris del Gran Recapte, a qui ha destacat com a “factor clau per a l’èxit i el resultat de la campanya”. El president de Fesbal, Pedro Llorca, ha agraït l’esforç de la companyia i dels seus clients per contribuir al Gran Recapte d’enguany.