Mercadona llança una secció especial de la seva web dedicada al Nadal

La cadena de supermercats Mercadona, que també aposta molt per la venda online, presenta una secció de la seva web dedicada exclusivament al Nadal. Fins al 7 de gener, s’hi podrà trobar tot el contingut relacionat amb aquesta època de l’any en un mateix punt i de manera més àgil, pràctica i còmoda.

A la secció Consells de la web de la companyia, hi haurà des d’una selecció de productes de la màxima qualitat fins a receptes, propostes de decoració per a la taula en els àpats de Nadal, i també idees per regalar aquestes festes.

L’aposta per aquesta secció, que repeteix després de l’èxit que va tenir l’any passat, quan es va implantar per primera vegada, busca facilitar als clients la navegació pel contingut dedicat a Nadal, època en què augmenta la necessitat d’informació relacionada amb el lleure, la cuina o els regals, entre altres.