Mercadona llança nova varietat de gelats en format petit

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, posa a la venda aquest estiu noves varietats de gelats en format petit per satisfer la demanda dels clients que volen continuar gaudint de menjar un gelat però en racions més petites. Per la seva mida, aquests nous gelats són ideals per prendre a l’hora de les postres, per berenar o entre hores.

Es tracta de les barretes de cacauet, farcides de gelat de cacauet amb salsa de caramel i trossets d’aquesta fruita seca a la part superior, i de les barretes de coco, farcides de gelat de coco amb ratlladura de coco, totes dues cobertes de xocolata amb llet. S’hi suma el Mini Boom, un gelat rodó amb cobertura de crema d’avellanes de textura cremosa i trossets de neula cruixents.

Les noves barretes de cacauet i les de coco les elabora el proveïdor TotalerLacrem a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) i el Mini Boom, Helados Estiu a les seves instal·lacions de Riba-roja de Túria (València).