VÍDEO | Rescaten un os ‘col·locat’ amb mel al·lucinògena

Un os ha estat víctima dels efectes secundaris de menjar massa mel al·lucinògena. Els fets han passat a Turquia, on un grup de persones ha rescatat una cria d’os que es trobava desorientada i amb clars símptomes d’haver ingerit alguna classe d’estupefaents. En fer-li algunes proves es van adonar que havia menjat massa mad honey (mel boja) o mel al·lucinògena, una classe de mel que provoca, en grans mesures, al·lucinacions i altres símptomes típics d’algunes drogues. Ara, l’os ja ha estat tractat per un veterinari i serà posat en llibertat en breus. Tot i això, no es pateix per la seva vida.

El passat dimarts un petit os va protagonitzar una escena molt divertida que va acabar per treure els somriures d’uns ciutadans d’un bosc turc. I és que, van haver de rescatar a un os que es trobava al bosc en una situació una mica peculiar. En un primer moment, la gent que el va rescatar es va pensar que l’animal havia ingerit alguna droga que l’havia deixat desorientat. Però van descobrir molt ràpid que el motiu era una mel especial que provoca al·lucionacions. Tot i això, van decidir que el millor era traslladar-lo a un veterinari on se’l pogués examinar de prop.

Mel al·lucinògena

Quan les abelles s’alimenten del pol·len de les flors de rhododendron, la mel resultant pot tenir un polp al·lucinogen, és a dir, provocar visions a aquell animal o persona que s’ho prengui. Es diu mel boja i té un gust lleugerament amarg i un color vermellós. Més notablement, alguns tipus de rhododendron, entre ells Rhododendron luteum i Rhododendron ponticum, contenen grisanotoxina, que pot causar reaccions fisiològiques més preocupants en humans i animals. Depenent de la quantitat que hagi consumit una persona, les reaccions poden anar des d’al·lucinacions i un batec del cor més lent fins a la paràlisi temporal i la inconsciència.