Sospiten que l’incendi de Mont-roig podria ser intencionat

Els Bombers de la Generalitat ha donat per controlat aquest dimarts a la matinada l’incendi que cremava des d’ahir a la tarda a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Ara, doncs, amb les flames sota control, la investigació oberta dels Agents Rurals ha de determinar quines han estat les causes que han originat el foc. L’alcaldessa accidental de la població, Yolanda Pérez, apunta que l’incendi podria ser intencionat: “No podem confirmar que sigui intencionat, sospitem que sí perquè ahir mateix va ser un dia molt complicat, a la una del migdia hi havia dos incendis més, a prop d’aquesta zona”, assegura.

Les flames han calcinat completament un total de 10,4 hectàrees, segons asseguren els Agents Rurals que han treballat a la zona. En aquests moments, però, encara continuen treballant-hi una desena dotacions del cos d’extinció d’incendis de la Generalitat per tal d’evitar que pugui tornar a revifar. Un cop la situació ja ha estat sota control, les autoritats han aixecat el confinament de la urbanització les Planes que ha obligat a desallotjar una vuitantena de persones aquesta nit. “Era una situació molt complicada, molt difícil i vam habilitar el centre Polivalent de Miami Platja per acollir aquestes famílies“, explica la batlessa, afegint que algunes persones ja van poder tornar a casa seva durant la nit a mesura que aixecaven les alertes, però que no ha estat fins aquest matí que totes les persones reubicades han pogut recuperar la normalitat.

Tres bombers treballant en la zona afectada per l’incendi de Mont-roig del Camp / ACN

El vent, aliat de les flames

L’alcaldessa de Mont-roig del Camp ha explicat en declaracions a mitjans que el vent s’ha convertit en un dels grans aliats de l’incendi. Pérez ha assegurat que les flames es van estendre molt ràpidament i que el vent va fer “molt gran” el foc. “En poc temps vam tenir un incendi enorme, per sort, es va actuar de pressa amb prop de cent efectius. Això va fer que estiguéssim més tranquils”, comenta. La millora del temporal ha permès als Bombers controlar la situació i extingir les flames. Ara, doncs, només queda remullar el terreny i apagar definitivament el foc.