El projecte Agreen, una iniciativa d’innovació impulsada per Aigües de Barcelona amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Cetaqua-Centre Tecnològic de l’Aigua, ha demostrat la viabilitat de l’aigua regenerada en l’àmbit de l’agricultura, després de dos anys de treball experimental a l’Agròpolis (UPC), ubicat al Parc Agrari del Baix Llobregat.
El projecte ha avaluat l’ús d’aigua regenerada procedent de les plantes depuradores de Gavà-Viladecans i del Baix Llobregat en diferents cultius agrícoles, amb l’objectiu de validar-ne l’eficiència agronòmica, la seguretat i la viabilitat ambiental. Agreen ha permès estudiar de manera rigorosa els efectes d’aquest recurs en diversos cultius, en comparació amb aigües de fonts convencionals procedents de l’aqüífer del Llobregat o del riu Llobregat.
Els resultats del projecte, presentats a l’Agròpolis de la mà d’AgrotechUPC, Aigües de Barcelona, l’Ajuntament de Viladecans, Cetaqua i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, han confirmat que l’aigua regenerada compleix amb escreix els requisits del Reial decret 1085/2024 de reutilització de l’aigua.
Estalvi potencial de fertilitzants
L’aigua regenerada ha demostrat també un rendiment agronòmic molt positiu, ja que els cultius regats amb aquesta aigua han presentat una qualitat i un desenvolupament equiparables o superiors als regats amb aigües convencionals. A més, la presència natural de nutrients com el nitrogen i el fòsfor en l’aigua regenerada ha evidenciat un estalvi potencial de fertilitzants d’entre el 5% i el 10%, i per tant una reducció dels costos econòmics i ambientals associats per al sector agrícola.
En un moment en què l’escassetat hídrica amenaça tant els recursos naturals com l’activitat productiva del territori i la necessitat de continuar treballant per la descarbonització, Agreen s’erigeix en un projecte pioner que ha demostrat com la innovació oberta i la col·laboració del teixit empresarial, de les administracions, del món científic i del sector agrari poden generar solucions transformadores que contribueixin a la sostenibilitat i la resiliència del territori.