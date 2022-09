L’AMB invertirà 400.000€ anuals per prevenir incendis als boscos metropolitans

L’AMB ja ha posat en marxa el Programa metropolità d’actuacions forestals (PMAF), que té adjudicat un pressupost de fins a 400.000 euros anuals per fer tasques de manteniment abans de l’època de màxim risc d’incendi forestal per prevenir-los. Aquest programa es desenvoluparà entre els anys 2023 i 2024 i té un pressupost de 400.000 euros per any. Es tracta de prevenir incendis als boscos metropolitans i el pla abastarà per tant els boscos de Badalona, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Pallejà, el Papiol, la Palma de Cervelló, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

Isidre Serra, l’alcalde d’un dels municipis que se’n beneficiarà, Sant Climent de Llobregat, i que també és vicepresident de polítiques forestals de l’AMB, ha assenyalat que és una gran fita tenir un pla d’inversions forestals per a les muntanyes periurbanes. Serra insisteix que aquesta pla, a més, es repetirà en els pròxims anys per tal de donar continuïtat a una gestió forestal que defensi el territori per prevenir incendis com els que hi ha hagut aquest any.

Aquest pla només ha considerat els municipis amb més superfície forestal, pel que la ciutat de Barcelona i Collserola queden exclosos pel tractament específic que tenen en relació amb la gestió i els pressupostos. La convocatòria perquè els ajuntaments metropolitans presentin les seves propostes que després l’AMB executarà està oberta fins el pròxim 7 d’octubre. Les actuacions que es contemplen són les següents:

Arranjament de camins forestals

Millora o col·locació de rampes per a la sortida de fauna

Creació, manteniment o millora de franges de protecció

Actuacions relacionades amb dipòsits de capacitat reduïda i hidrants

L’AMB insisteix que el canvi climàtic i la magnitud de la massa forestal existent a Catalunya i als municipis metropolitans fan necessari abordar la lluita contra els incendis amb visió metropolitana i amb vocació de servei públic.

L’AMB, nou actor en la lluita contra els incendis forestals

El Programa s’emmarca dins de tres eixos fonamentals de l’AMB: el Pla d’actuació metropolità (PAM) 2019-2023, les competències pròpies de l’AMB i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’agenda 2030. Tots ells es conjuguen per possibilitat aquestes actuacions que serviran per prevenir incendis als boscos metropolitans.

El Pla d’actuació metropolità (PAM) 2019-2023 recull explícitament la necessitat d’engegar polítiques públiques per reduir el risc d’incendis a través d’una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la fusta.

Les competències de l’AMB, aprovades per la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya, avalen la gestió forestal com a estratègia per millorar la infraestructura verda metropolitana i impulsar la conservació activa dels espais naturals. Un dels objectius és millorar i recuperar aquests espais, com els rius Llobregat i Besòs, les muntanyes del Baix, la serralada de Marina o el conjunt de parcs urbans de la xarxa de parcs metropolitans (XPM).

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) es basen a adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes, i la prevenció d’incendis és una eina bàsica per a aquesta lluita. També pretenen protegir, gestionar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i gestionar els boscos de manera sostenible.

El desplegament d’aquesta nova estratègia també coincideix amb el certamen de la Ciutat Europea del Bosc 2022, un reconeixement del European Forest Institut (EFI) que avala la gestió metropolitana dels espais naturals que està duent a terme l’AMB.