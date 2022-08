Consulta ara les platges on està prohibit banyar-se a Catalunya

El mal temps i les tempestes del divendres han obligat a tancar més d’una vintena de platges entre el Maresme i el Barcelonès. En aquest sentit, les platges no estan patint cap mena de temporal, però sí que hi ha certa preocupació per la qualitat de l’aigua després d’aquestes pluges. És per això, que des dels ajuntaments dels municipis afectats s’ha decidit posar la bandera vermella. “Hissada la bandera vermella a totes les platges a causa de l’intens episodi de pluges, que impedeix garantir la qualitat microbiològica de l’aigua del mar. Es preveu que es mantingui les pròximes 24 hores”, ha informat l’Ajuntament de Badalona, amb les nou platges amb el bany prohibit per “molta presència de partícules en suspensió i aigua no transparent”.

Avui onegen moltes banderes vermelles (PROHIBIT EL BANY) i grogues (PRECAUCIÓ) a causa de la mala qualitat de l'aigua per les pluges d'ahir, sobretot a les comarques del litoral de Barcelona



Consulta-les a 👇https://t.co/ma0FpGKYIE pic.twitter.com/lWZWTyemNc — Protecció civil (@emergenciescat) August 6, 2022

Pel que fa a una altra trentena de municipis s’ha optat per hissar la bandera groga, que permet el bany, però amb precaució. En concret, les platges on hi ha aquesta bandera corresponen a les del litoral central i sud (tres a la Costa Daurada i una al Garraf), mentre que la bandera verda oneja a 151 de les 202 platges amb vigilància a Catalunya.

El canvi de temps sobtat

El s ruixats van marcar la tarda d’ahir divendres i sembla ser que han donat una treva aquest dissabte al matí, però que podrien continuar durant la tarda. Tal com indica el Meteocat, en alguns punts de Catalunya continuarà plovent. Tot i així, les raons meteorològiques no són la causa directa d’aquest tancament de platges sinó el possible malestar de l’aigua, ja que després dels ruixats que van caure podria ser que l’aigua no estigués en condicions per poder-s’hi banyar. Tanmateix, això no afecta a moltes de les platges de la Costa Brava, i les prohibicions es concentren al Maresme i a les platges del Barcelonès.