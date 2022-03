Madrid traurà el nom d’una escriptora ucraïnesa d’una rotonda per donar-li a Zelenski

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciat que vol posar el nom del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a la rotonda que hi ha davant de l’ambaixada del seu país a la capital espanyola. El problema és que per homenatjar Zelenski, l’ajuntament madrileny haurà de treure-li el nom de l’escriptora ucraïnesa Lesya Ukrainka (1871-1913), una de les autores més venerades del país.

“En homenatge a la seva heroïcitat i exemple, iniciem els tràmits perquè la rotonda situada davant de l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid porti a partir d’ara el nom de Volodímir Zelenski”, ha explicat per sorpresa Martínez-Almeida al seu compte de Twitter. El dirigent popular ha oblidat mencionar que el gest simbòlic de suport al president ucraïnès implica deixar sense rotonda l’escriptora ucraïnesa. El consistori no ha comunicat si pensa donar-li un altre carrer o plaça.

Batejada fa només dos anys

De fet, el districte d’Hortaleza va inaugurar la placeta Lesya Ukrainka fa tot just dos anys. L’espai no tenia nom i es va triar el nom d’Ukrainka perquè és una de les escriptores “més famoses” de la literatura ucraïnesa i el seu reconeixement permetia “visibilitzar la força i el coratge” de les dones del seu país, segons va dir llavors l’ajuntament madrileny.

Ukrainka va dominar gèneres literaris molt variats –des de la narrativa fins al periodisme, passant per la dramatúrgia– i també va participar a la gravació de més de 200 melodies populars ucraïneses. A Ucraïna la recorden com un símbol de lluita i força de voluntat, ja que mai va deixar de crear malgrat patir tuberculosis osteoarticular, una malaltia molt greu, crònica i incurable que li van diagnosticar quan era molt jove. Ukrainka havia de viatjar periòdicament fora del seu país per rebre tractaments i va passar els últims anys de la seva vida entre Egipte i el Caucas.