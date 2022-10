Llum verda a un carregador únic per a mòbils, tauletes i càmeres el 2024

El Parlament Europeu ha donat llum verda a un carregador únic per a mòbils, tauletes i càmeres a partir de la tardor del 2024. La mesura s’ha aprovat amb 602 vots a favor, 13 en contra i 8 abstencions, i per ara no s’aplicarà als ordinadors portàtils, que fins el 2026 no tindran aquesta obligació. Així, abans que acabi el 2024 tots els mòbils, tauletes i càmeres venguts a la Unió Europea hauran de tenir un carregador USB del tipus C, i tots ells tindran la mateixa velocitat de càrrega. També es farà extensiu aquest carregador únic per als auriculars, llibres electrònics, teclats, altaveus i sistemes de navegació.

Els dispositius també hauran de portar etiquetes explicatives perquè en tot moment els consumidors puguin veure si els carregadors que tenen són compatibles i si n’han de comprar de nous o no. Segons els càlculs de l’Eurocambra, els europeus s’estalviaran uns 250 milions d’euros l’any en copres de carregadors i es reduiran anualment unes 11.000 tones de residus electrònics.

Sostenen que la normativa beneficia empreses, consumidors i medi ambient

El ponent de la iniciativa, Agius Saliba, ha apuntat que es tracta d’un “dia molt important per als consumidors” perquè la nova normativa beneficia els consumidors, les empreses i el medi ambient. Saliba ha assenyalat que la nova legislació s’aplicarà als productors europeus i també als de tercers països que venguin a Europa. “Si volen vendre els seus productes, hauran de complir l’estàndard que tirem avui endavant”, ha avisat.

La iniciativa, que finalment ha inclòs els portàtils tot i que des del 2026, ha estat aprovada pel Parlament Europeu però necessitarà també la llum verda del Consell, qui ha d’aprovar-la de forma definitiva. Un cop això es produeixi, els estats tindran un any per a incorporar les noves normes a la seva legislació i un any més per aplicar-les.