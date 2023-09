La Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística demana respecte pel català a la UE

La Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística (ELEN per les seves sigles en anglès) ha demanat aquest dilluns als 27 estats membres que demostrin “respecte per la diversitat lingüística” durant la votació d’aquest dimarts en la qual s’abordarà l’oficialitat del català, el basc i el gallec dins la Unió Europea: “Demanem a tots els estats membre que donin suport als valors europeus i la igualtat”, ha subratllat el secretari general d’ELEN, Davyth Hicks, durant una roda de premsa des del Parlament Europeu. Una compareixença on també hi han format part diversos membres d’Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua.

Hicks ha fet una crida a sortir del “monolingüisme” preguntant com és possible que deu milions de persones que parlen català no ho poden fer dins les institucions europees, però cinc que parlen finès sí que ho poden fer. Amb aquesta afirmació el secretari general no pretén desmerèixer el finès, sinó posar sobre la taula la falta de congruència entre els arguments dels països per mostrar-se reticents al català a Europa. En la seva intervenció, Elena Jiménez, d’Òmnium Cultural, ha apuntat que els 27 tenen una “oportunitat històrica” per fer un pas més respecte a les llengües: “Poden demostrar que la UE és el que diu ser: inclusiva amb la gent i les llengües”, reivindica.

Una votació al ple del Parlament Europeu a Estrasburg / Unió Europea

Un canvi històric

Per la seva banda, Elsa Quintas, de la Taula per la Normalització Lingüística de Galícia, i Idurre Eskisabel, d’Euskalgintzaren Kontseilua, han defensat que l’aprovació de l’oficialitat de les llengües tindrà una “implicació directa en la vida dels parlants” i, alhora, aportarà “prestigi intern”. Totes les entitats que han participat en la roda de premsa han coincidit en l'”oportunitat històrica” que suposa el debat de demà: “Volem que els ciutadans catalans tinguin els mateixos drets”, ha assegurat representant de Plataforma per la Llengua, Daniel Mundet, que ha insistit que aquesta possible aprovació comportarà “beneficis als ciutadans” immediatament.