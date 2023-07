VÍDEOS | Alumnes nouvinguts publiquen dos raps reivindicatius en català

Raps reivindicatius i en català de la mà de la Plataforma per la Llengua. Els estudiants de l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla i de l’Institut Narcisa Freixas i Cruells de Sabadell han publicat dos nous videoclips de rap reivindicatiu en català que s’han creat en els tallers organitzats per l’ONG del català. Els alumnes de cicle superior de primària van presentar fa un parell de setmanes el videoclip Al barri, que reivindica la igualtat de totes les persones, siguin d’on siguin, i aquesta setmana els estudiants de 3r d’ESO del Freixas i Cruells, han presentat el videoclip Jove x sempre, una cançó que inclou fragments del poema Cançó de vell, de Pere Quart.

Els tallers han estat dirigits pel músic sabadellenc Nel·lo C, que repeteix com a tutor d’aquesta iniciativa de la Plataforma per la Llengua. En el cas del videoclip Jove x sempre, els estudiants encara ho han viscut com un procés més emocionant, donat que l’han gravat amb el Complex de Gent Gran Sant Oleguer. Aquests tallers musicals formen part del Pla d’Actuació Lingüística Integral del districte sisè de Sabadell amb l’objectiu de promocionar la llengua entre les persones nouvingudes al districte. Sabadell presenta un baix ús social del català, i amb iniciatives com aquesta la Plataforma per la Llengua busca revertir la situació.

Lletra de la cançó Al barri

Tenim molta diversitat cultural i per aquest barri és molt normal. Hi ha qui pensa malament, i efectivament, no som com pensa aquesta gent. Ple de cultures idiomes i felicitat, aquí tothom que ve se sent acceptat. Som la base de la nostra societat, sense això estem acabats. La llibertat és el més important d’aquest món, viure sense és un malson. Tothom té dret a ser lliure, a ser feliç i a somriure, a no haver de malviure. Cadascú és diferent, però tots som humans. La igualtat és a les nostres mans. Al barri soc feliç, al barri soc a casa. Sense les altres cultures l’educació fracassa.

(Tornada de la cançó) Al barri soc feliç, al barri soc a casa, aprenent i compartint, a l’escola i a la plaça. Al barri soc feliç, al barri soc a casa, corrent amb els amics pels carrers que a tothom abracen.

No hi som totes, falten les assassinades. La vida no és un conte de fades. Sobre això no fem broma, la vida no és un full que si t’equivoques pots esborrar amb la goma. Tots som iguals malgrat que siguem diferents. Escolta la nostra veu, no et quedis indiferent. Tant homes com dones mereixem el mateix respecte. Encara que tinguem diferent aspecte, això ens afecta. Siguis com siguis, que ningú se te’n rigui. Ens hem de tractar bé, si no ens farem malbé. Hi ha coses que no ens agraden i les diem ben clares. Ens morirem de gana amb les factures tan cares. Perquè no hi hagi contaminació al planeta hem de començar per mantenir la plaça neta. La situació del barri de vegades ens fa voler agafar les maletes i sortir volant com una oreneta.

(Tornada de la cançó) Al barri soc feliç, al barri soc a casa, aprenent i compartint, a l’escola i a la plaça. Al barri soc feliç, al barri soc a casa, corrent amb els amics pels carrers que a tothom abracen.

Lletra de la cançó Jove x sempre

En aquesta vida tot torna. Com deia l’àvia. Confio en el karma. La balança més sàvia. Muts i a la gàbia. Al llarg de la vida he après a no actuar amb ràbia. El futur pot canviar i ho hem d’intentar. Estem sempre en moviment esperant que arribi el moment. Jo també he tingut somnis com tu i com ell, i amb els somnis bastia tot un castell. No podem estar satisfets amb el que tenim. Si escrivim el que sentim, les paraules serien fets. Pensem més en el present que en el futur de la gent. Pensem més en el que volem que en el que tenim, per això no ens preparem pel que ha de venir. Però encara vull viure del cau estant per veure els qui creixen al meu voltant!

Jo també he tingut somnis com tu i com ell, i amb els somnis bastia tot un castell. (x2)

Era jove per sempre! I enamorat! M’era una primavera l’hivern glaçat. (x2)

Ara el temps em devora criminalment de pressa, cada dia, cada moment. La vida és un boomerang. Et treu tota la sang. El mal i la bondat, al fang. La vida és molt injusta. Quan vols ferro et dona fusta. Cuidar els teus és el primer. Té més valor que els calés. La família és important, posa-la sempre al davant. Els amics són un tresor, valen el seu pes en or. Emocions plenes de claror, fent cançons se’n va la por. Les parets del meu cap tacades de somnis trencats que mai vaig poder fer realitat, era preciós el que havíem imaginat.

Jo també he tingut somnis com tu i com ell, i amb els somnis bastia tot un castell. (x2)

Era jove per sempre! I enamorat! M’era una primavera l’hivern glaçat. (x2)