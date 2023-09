Aquest és el nom més bonic en català, segons un estudi

La pregunta que més es fa quan es descobreix que una parella està embarassada és si serà un nen o una nena, i tot seguit, quin nom decidiran posar-li. Una pregunta fàcil de fer, però molt difícil de respondre sovint, ja que és una decisió que pesarà per sempre sobre la vida del nouvingut. Almenys fins que sigui prou gran per a canviar-se’l. Des de sempre, ha estat tema de debat si alguns noms són estèticament més atractius que uns altres, i diverses recerques científiques han demostrat que, efectivament, hi ha noms que són percebuts com més bells en ser pronunciats en veu alta.

Un estudi realitzat per la Universitat de Birmingham a partir d’enquestes i anàlisis que han permès concloure que el nom més bonic en català, segons un criteri purament fonètic, és Sofia. D’etimologia grega, Sofia significa “la que té la saviesa”. Una força en el significat que els investigadors consideren que també es relaciona amb la “melositat” de la seva fonètica a l’hora de pronunciar el nom. És per això que, arran de l’estudi fet, la universitat anglesa considera que aquest és el nom més bonic per posar-li al nounat. Com que la universitat ha fet servir criteris sonors per determinar el nom més bonic, aquesta resolució també s’equipara a altres llengües, és a dir, que consideren que Sofia és igual de bonic en català, que en anglès o castellà.

El nom més bonic per posar a la teva filla en català

Noms de noia, més bonics que els de noi

Els mateixos investigadors també han determinat que, fonèticament parlant, els noms que les famílies escullen per a les seves filles solen ser més bonics que els que escullen per als nois. L’argument que fan servir per justificar aquesta controvertida afirmació és la “ressonància estètica” de la paraula a l’hora de pronunciar-lo en veu alta, és a dir, que la seva fonètica “emplena la boca” de qui diu el nom.