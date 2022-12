Innocentada valenciana per reclamar la reciprocitat amb TV3

La campanya Reciprocitat ara! va fer-se venir bé el dia dels innocents -ahir 28 de desembre- per fer córrer per les xarxes socials que el president valencià Ximo Puig ha desbloquejat la reciprocitat després de dècades demanant-li-ho. “La Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears es comprometen a recuperar la reciprocitat dels mitjans de comunicació abans del 14 de febrer del 2023”, diu la innocentada, que la majoria de seguidors d’aquesta campanya van detectar immediatament. I és que, per suposat, el president del País Valencià no ha mogut un dit per aquesta reciprocitat que la societat valenciana fa anys que reclama com a “motor de la normalització lingüística”.

.@ximopuig desbloqueja la reciprocitat

La Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears es comprometen a recuperar la reciprocitat dels mitjans de comunicació abans del 14 de febrer del 2023https://t.co/24lAtmj7nh pic.twitter.com/zFf21yiCJZ — Reciprocitat Ara! (@reciprocitat) December 28, 2022

Un dels promotors de Reciprocitat ara! i d’aquesta innocentada és Antonio Infante, que lamenta que el “regionalisme espanyol del valencià Ximo Puig el fa ser pragmàtic i evitar la reciprocitat”. “Si es veu obligat a fer coses que no li acaben d’agradar però que no qüestionen la seva visió unitària espanyola està disposat a fer-ho, però la reciprocitat l’ha amagada a un calaix“, denuncia Infante en declaracions a El Món. De fet, explica que Puig va decidir quedar-se les competències de televisió perquè creia que els socis de coalició de Compromís l’obligarien a fer la reciprocitat. “La seva sorpresa va ser topar-se amb la realitat i veure que la direcció i nucli dur de Compromís no vol la reciprocitat“, afegeix abans d’apuntar que gràcies a la comoditat de no sentir-se pressionat políticament amb aquest tema “ha fet oblidar la qüestió”.

Infante lamenta que el president de la Generalitat valenciana “utilitzi mitjans de comunicació i entitats que els socialistes controlen” per enviar el missatge que “la reciprocitat no és important, sinó que ho és fer passos pel valencià en altres temes”. “El pragmatisme regionalista espanyol que té li impedeix veure que el català està en risc. Per això anteposa altres qüestions i participa de l’estratègia del PSOE per desactivar l’independentisme i evitar que s’estengui pel País Valencià”, denuncia.

El president del Govern, Pere Aragonès, al Palau de la Generalitat Valenciana amb el president del País Valencià, Ximo Puig | ACN

La societat civil continua pressionant amb la reciprocitat

La campanya per la reciprocitat té molta gent darrere, i segons Infante, Puig intenta contrarestar-la amb aquests missatges als mitjans de comunicació i en els seus mítings. “És la societat civil la que reclama la reciprocitat, però està còmode perquè no rep pressions ni del Govern català ni del mallorquí“, lamenta. La innocentada és només una part de la campanya que hi ha activada per tal de pressionar el president perquè faci el pas d’activar la reciprocitat. “Intentem marcar el camí perquè la reciprocitat no és l’únic element per normalitzar la llengua, però sí una part molt important”, explica. Afegeix que el valencià s’està quedant com una llengua residual, d’ús entre minories conscients, però s’està perdent a nivell general. “És un motor per la normalitat molt important i continuarem reclamant-la”, avisa.