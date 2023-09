Una famosa pastisseria acusa una clienta catalanoparlant de ser racista

La franquícia de pastisseries Chök, que té sis establiments a Catalunya i un al País Valencià, s’ha situat al bell mig de la polèmica pel tracte que ha donat a una de les seves clientes catalanoparlants. La clienta en qüestió, Eva Biga, va compartir el seu cas a Twitter i la història s’ha viralitzat tant que l’empresa ha hagut de fer canvis immediats a causa de la pressió popular. La usuària de Twitter va explicar el passat 17 de setembre que havia anat a la botiga Chök situada al barri del Born de Barcelona i que un cop allà va demanar dues vegades ser atesa en català. La persona que l’atenia no la va entendre i la clienta va repetir-li aquest cop en castellà i li va explicar com es deia el que necessitava en català. “Va riure amb menyspreu”, va explicar la clienta.

Avui he anat a la botiga Chök del Born a comprar. He demanat 2 cops el que volia en català i la persona que m’ha atès, com és habitual, no m’ha entès. El 3 cop li he demanat en castellà i li he explicat com es deia en català el que li estava demanant. Ha rigut amb despreci 👇🏼