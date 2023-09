L’errada garrafal d’un cartell publicitari que indigna les xarxes

La mala salut del català es veu en cartells com el d’una famosa hamburgueseria americana que està fent bullir les xarxes. El cartell en qüestió té el lema “Si tu em dius veuen, et porto pollastre”, una frase que no té cap mena de sentit. L’error es deu a una traducció pèssima de la publicitat en castellà “Si tú me dices ven, te llevo pollo”. L’hamburgueseria en qüestió s’anomena Popeyes, una cadena americana que va instal·lar-se a Barcelona ara fa un any. El primer a denunciar aquesta errada garrafal en el cartell ha estat un usuari de Twitter anomenat enricuxo. “Una frase sense cap sentit, feta amb traductor automàtic i que ningú ha revisat abans d’enviar-se a impremta. Passaria això en castellà?”, s’ha preguntat molt indignat.

Vist a Barcelona. “Si tu em dius veuen, et porto pollastre”. Una frase sense cap sentit, feta amb traductor automàtic i que ningú ha revisat abans d’enviar-se a impremta. Passaria això en castellà? pic.twitter.com/Wre2xzm2H7 — Enric (@enricuxo) September 28, 2023

No ha estat l’únic a mostrar aquesta indignació. De seguida el seu tuit ha començat a rebre respostes de catalanoparlants enfadats per la falta de cura de l’empresa amb la llengua catalana. “No passaria en castellà i si ho critiques en català la gent et dirà que encara sort que ho han fet en català, supremacista per demanar exigència al català o que no estàs ampliant la base”, critica un dels usuaris de Twitter. Un altre afegeix que són diners “malbaratats” per l’absència d’una “mínima supervisió”. “Hi ha gent que “treballa” d’esma”, ha conclòs aquest usuari.

“Hemos bebido aceite” i “n’hi ha que veure”: mofes a les xarxes

Altres s’ho han pres amb ironia i han fet altres traduccions macarròniques per fer burla del cartell. “N’hi ha que veure”, diu el compte Et felicito fill, que recull errades i coses òbvies que es veuen a les xarxes en un compte hilarant. Un altre apunta que “hemos bebido aceite” passant al castellà l’expressió catalana que només funciona en català “hem begut oli”. Per últim, una altra usuària assegura que aquest cartell és perfecte pel compte irònic Et felicito fill, que de fet ja s’havia pronunciat al respecte.