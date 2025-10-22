Plataforma per la Llengua celebrarà aquest dissabte 25 d’octubre, a partir de les 9.30 h a la Casa Convalescència de Barcelona, la quarta edició del seminari Semicercles, un seminari que enguany tractarà la incidència que té el coneixement del català en el progrés personal, la igualtat d’oportunitats i la unió col·lectiva. Per assistir-hi, cal emplenar un formulari d’inscripció que està disponible a la pàgina web de Semicercles. Els ponents del seminari són professors universitaris reconeguts que s’han especialitzat en qüestions lingüístiques. Enguany, seran l’especialista en l’economia de la llengua i de les polítiques lingüístiques Antonio Di Paolo, el sociolingüista Joan Pujolar i la filòloga Maria del Mar Vanrell. Respectivament, tractaran els impactes socioeconòmics del coneixement del català, la situació del català entre la immigració i els usos, i les actituds lingüístiques dels joves catalanoparlants.
L’ONG del català ha triat la temàtica del seminari perquè el canvi demogràfic que ha patit Catalunya durant les darreres dècades imposa “reptes”, i considera que un “element crucial per a la cohesió d’una societat és una llengua comuna”. “En el sentit més pràctic, compartir un idioma permet la cooperació entre els éssers humans”, exposa en un comunicat, on subratlla que, a més, “genera sentiments de solidaritat i unió, especialment quan la llengua és considerada un element central de la identitat col·lectiva”. D’altra banda, assenyala que adquirir el coneixement d’una llengua compartida “ofereix oportunitats de progrés personal, d’ascensió social, per als nouvinguts”. “Saber la llengua obre portes: laborals, educatives, culturals, relacionals”, conclou.
L’entitat que presideix Òscar Escuder recorda que a Catalunya la immigració s’ha produït al llarg del segle XX i destaca que el català “ha estat vist com una clau per assolir tots dos objectius”. En aquest sentit, recorda xifres d’enquestes pròpies i del Centre d’Estudis d’Opinió per defensar que el català és bastant o molt important per progressar professionalment a Catalunya i que “la societat catalana encara creu fermament en el potencial del català”. Tanmateix, exposa que l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de la Generalitat de Catalunya de l’any 2023 apunta que només el 42% de la població i el 8,6% dels nascuts a l’estranger parlen habitualment el català. “Això indica que les percepcions i la pràctica no coincideixen”, conclou, i creu que és necessari “explorar què està fallant i què cal fer”.
Les tres ponències que abordaran la situació
El professor Antonio Di Paolo oferirà la ponència, “Llengua i ascensor social. Els efectes socioeconòmics del coneixement de català i de les polítiques lingüístiques”, i tractarà els diferents estudis que s’han dut a terme fins ara sobre els impactes de les competències lingüístiques i de les polítiques lingüístiques en diferents aspectes tant laborals com socials. El professor Joan Pujolar, per la seva banda, analitzarà la relació entre país, llengua i comunitat en el context català actual, amb especial atenció a la diversitat social i lingüística derivada de la immigració. Ho farà amb una ponència titulada “El català, la immigració i la cohesió social: reptes i oportunitats al segle XXI”. Finalment, la professora Maria del Mar Vanrell, amb el títol “El futur de la llengua: les actituds dels joves catalanoparlants avui”, explicarà els usos lingüístics dels joves catalanoparlants i exposarà per què que cal entendre els usos lingüístics des d’una perspectiva que conjumini les actituds individuals amb els grans fenòmens estructurals.