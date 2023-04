Una cançó mítica del rock dels 90 es cantarà en català per primer cop dissabte

El concert dels 50 anys de la Companyia Elèctrica Dharma d’aquest dissabte al Palau Sant Jordi està a punt de penjar el cartell de complet. El grup ha preparat amb molta cura el plat fort de la seva gira per celebrar el seu mig segle de vida. Hi haurà convidats de renom per homenatjar un dels grans grups de la cultura popular catalana. Els assistents al concert, a més de gaudir dels grans clàssics del grup, tindran una sorpresa: Elèctrica Dharma cantarà en català una cançó mítica del rock dels 90 per primer.

“20 d’abril del 90. Hola, xata, com estàs? Et sorprèn que t’escrigui? Tant temps, és normal”. Amb aquestes quatre frases, que segurament hauràs cantat al teu cap, ja n’hi ha prou per saber de quina cançó es tracta. La Companyia Elèctrica Dharma ha triat la cançó 20 de abril dels Celtas Cortos per fer un regal als seus seguidors. La cançó més popular del grup de Valladolid ja tenia versions en diversos idiomes com l’euskera, l’italià i l’anglès, però faltava la versió catalana.

Elèctrica Dharma presenta un disc recopilatori

La Companyia Elèctrica Dharma va presentar fa unes setmanes el disc Cançons arraconades, un recopilatori de les gravacions originals inèdites, d’estudi o de directe del grup des dels anys 70 fins a l’actualitat. També hi han inclòs gravacions originals d’Esteve Fortuny que no han vist la llum fins ara. El grup explica que es tracta de gravacions “sorprenents i amb un gran valor històric i sentimental” per celebrar el seu mig segle de vida i fer un “petit homenatge” a les cançons que “no van trobar el seu lloc” durant l’edició dels seus discs.

La Companyia Elèctrica Dharma celebra els seus 50 anys / ACN

El grup també ha elaborat un llibre i un còmic infantil i juvenil sobre la història de la banda i un documental. En el marc de les celebracions del mig segle de l’Elèctrica Dharma, Barcelona ha inaugurat una plaça al barri de Sants en memòria d’Esteve i Josep Fortuny, membres de la banda traspassats.