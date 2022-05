Les platges metropolitanes es preparen per a la temporada de bany

L’AMB intensifica les actuacions de muntatge i instal·lació de mobiliari i equipaments al llarg dels 30 km de platges del litoral metropolità perquè estiguin a punt de cara a la temporada d’estiu, que començarà oficialment a principis de juny.

Les tasques i intervencions més rellevants que es portaran a terme i que s’allargaran fins a finals de mes són les següents:

Instal·lació de quatre noves àrees d’entrenament físic (Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Badalona).

(Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Badalona). Reubicació a la sorra de molts elements retirats de manera permanent durant l’hivern , com pals de bandera, aparcabicicletes, bancs o tancaments de zones dunars, entre d’altres.

de molts , com pals de bandera, aparcabicicletes, bancs o tancaments de zones dunars, entre d’altres. Instal·lació de mòduls : 16 mòduls de primers auxilis, 18 mòduls de lavabo estàndard i 16 mòduls de lavabos adaptats-vestidors.

: 16 mòduls de primers auxilis, 18 mòduls de lavabo estàndard i 16 mòduls de lavabos adaptats-vestidors. Instal·lació d’abalisaments en zona marítima : 28 km d’abalisament de zones de bany per a la seguretat dels banyistes, 15 canals de sortida d’embarcacions, 18 cordes d’ajuda al bany en punts amb pendents elevats, 15 abalisaments d’espigons i altres elements de senyalització de zones protegides i amb usos regulats.

: 28 km d’abalisament de zones de bany per a la seguretat dels banyistes, 15 canals de sortida d’embarcacions, 18 cordes d’ajuda al bany en punts amb pendents elevats, 15 abalisaments d’espigons i altres elements de senyalització de zones protegides i amb usos regulats. Buidatge de pous de drenatge de les dutxes i rentapeus.

de les dutxes i rentapeus. Increment de la freqüència de garbellat, que passa de dues vegades al mes a dos cops per setmana.

Increment de la intensitat de la neteja manual i neteja selectiva en totes les platges, tant a les zones dunars com a les zones sense vegetació.

Increment de la inspecció, el control i la retirada de residus.

Els temporals obliguen a replanificar el muntatge i reordenar els serveis

Els temporals tardans d’aquesta primavera, amb onatge important i persistent durant els mesos de març i abril, han obligat a replanificar el calendari de muntatge i reordenar els equipaments. En primer lloc, s’han endarrerit les feines de preparació per a la temporada alta, que habitualment començaven just després de Setmana Santa. En segon terme, la regressió de sorra ha implicat una pèrdua important d’amplada d’algunes platges, fet que impossibilitarà la recuperació de tots els serveis prèviament disponibles (passeres, dutxes, aparcabicicletes…). Les zones més afectades per aquesta circumstància són algunes platges de Montgat (de les Roques, de Can Tano i Montsolís), de Badalona (Barca Maria), del Prat de Llobregat (part de Can Camins) i algunes zones de la platja de Gavà.

En altres platges que han perdut amplada o que s’han vist modificades pels temporals, l’AMB ha reordenat els equipaments i ha reubicat els elements en zones més protegides i estables.

Tornada a la normalitat del servei després de la pandèmia

L’equip de platges de l’AMB ha modificat les dutxes per tornar a posar en servei els 400 ruixadors que estaven anul·lats, després que s’hagin superat les limitacions derivades de la covid a l’exterior. El total dels 800 ruixadors s’han sotmès a un tractament de neteja i desinfecció.

A partir d’aquest mes es reprenen les analítiques de la sorra de les platges i de les bases de dutxes per al control microbiològic. Es faran 390 analítiques de sorra entre maig i setembre per mesurar el control de qualitat sanitari de la sorra, els fongs i els llevats.

Enguany també es recupera l’enquesta de platges i comptatge d’usuaris, que es va paralitzar el 2020 a causa de la pandèmia.