Les Nacions Unides guardonen l’AMB per la bona gestió dels boscos urbans

L’organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) ha atorgat el reconeixement Tree Cities of the World a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu compromís amb la gestió i la cura dels boscos urbans.

És la segona vegada que l’AMB rep aquest reconeixement i, justament, coincideix amb el nomenament com a Ciutat Europea del Bosc 2022, un altre reconeixement d’àmbit internacional, en aquest cas del European Forest Institute (EFI), que avala la gestió d’espais naturals basada en la conservació, protecció i participació activa de la ciutadania.

Tree Cities of the World és un programa fundat per la FAO i per Arbor Day Foundation, l’organització sense ànim de lucre més gran del món dedicada a plantar arbres. El programa compta amb el suport de socis col·laboradors en diferents països que tenen contacte directe amb administracions locals. A Espanya, aquesta tasca la desplega l’associació Arbocity.

Dan Lambe, director executiu d’Arbor Day Foundation, explica que “cada ciutat reconeguda amb el Tree Cities of the World ha fet una feina fantàstica de gestió de boscos urbans, un objectiu prioritari a la seva comunitat. A través d’aquest reconeixement, ciutats de tot el món s’uniran a una xarxa de comunitats afines que reconeixen la importància de plantar arbres per augmentar la cobertura arbòria de les seves zones urbanes”.

La metròpolis de Barcelona és l’única ciutat catalana i una de les onze ciutats espanyoles que han rebut aquest reconeixement, juntament amb altres com Madrid, Alcalá de Henares, Cieza, Gandia, Las Rozas de Madrid, Navacerrada, Sevilla la Nueva i Rivas-Vaciamadrid.

Ana Macias, presidenta de l’Associació Arbocity, felicita totes les ciutats espanyoles que han estat reconegudes per aquest projecte. Així mateix, afirma que la gestió dels arbres urbans ha estat un repte el 2021 a causa dels diferents fenòmens meteorològics, però que aquestes

ciutats han seguit treballant compromeses amb els seus arbres i boscos urbans, i reafirmant el compromís amb el medi ambient.

Missió del Tree Cities of the World

El programa Tree Cities of the World aspira a crear més espais verds a les ciutats i metròpolis a través del reconeixement als governs locals en la gestió dels seus boscos urbans. La seva visió compartida és connectar ciutats de tot el món en una nova xarxa dedicada a adoptar enfocaments més exitosos i bones pràctiques per a la gestió forestal.