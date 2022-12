L’Ajuntament de Sant Quirze fitxa el responsable de la privatització fallida d’ATLL

Leonard Carcolé, un dels artífexs de la privatització fallida d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) –que fa uns dies s’ha sabut que costarà més de 300 milions d’euros que la Generalitat haurà de pagar a Acciona per haver-los anul·lat el contracte– treballa per a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. El consistori li va encarregar analitzar el millor model de gestió del servei municipal d’aigua, cosa que el va portar, com a defensor de la fórmula de la gestió directa –i contrari a la col·laboració público-privada– a triar aquest model- L’equip de govern va acceptar el seu dictamen i va optar per la gestió directa. Abans de l’estiu, l’Ajuntament vallesà va donar llum verda a la creació de l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze, SRL, al capdavant de la qual han situat a Xavier Ludevid.

Ludevid ha tingut problemes els darrers tres anys en la seva gestió en dos ajuntaments, primer el de Sabadell, l’any 2019, i l’any passat al de Sant Cugat. A Sabadell, Xavier Ludevid, juntament amb Jordi Colomer, el llavors alcalde Maties Secarrant i regidors de la Crida per Sabadell, van ser investigats per prevaricació a partir d’una querella de l’empresa concessionària de la neteja viària i de recollida de residus, Smatsa. A Sant Cugat, Ludevid va ser director de l’Àmbit de Territori de l’Ajuntament entre el setembre del 2019 i el juliol del 2021, un període on l’àrea d’Urbanisme es va situar al centre de la polèmica per l’increment del temps d’espera per les llicències. En aquella etapa va ser objecte d’una querella per part d’una empresa santcugatenca, Marcove.

Una empresa que hauria de fer-se càrrec del servei el 3 de gener

Avalats per l’equip de govern de Sant Quirze del Vallès, que els han delegat la gestió del procés de liquidació del contracte amb l’actual operadora i d’arrencar l’empresa municipal que ha de fer-se càrrec del servei, Carcolé i Ludevid tenen com a objectiu que el servei municipal d’aigua passi a ser gestionat de forma directa a partir del 3 de gener. La qüestió és que, a només dues setmanes d’aquest termini, Sant Quirze no compta a hores d’ara ni amb personal operari, ni equips materials, ni el menor coneixement de l’abastament, segons fonts coneixedores del cas. S’haurà de veure, a partir del gener, quin desenllaç té aquesta situació i com afecta un servei bàsic per a la població.

Leonard Carcolé ha esdevingut en els darrers anys un radical defensor de la gestió directa de l’aigua. La seva aliança amb els comuns, especialment de la mà d’Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona, l’ha portat la seva consultora, CAPIOL, a ser la de referència de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), que lidera Badia. En els darrers anys ha prestat els seus serveis a municipis com Berga, Sant Cugat del Vallès, Torroella de Montgrí i més recentment a Sant Quirze del Vallès.