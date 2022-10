La desagradable sorpresa que s’ha trobat una dona en el seu suc de taronja

Aquest estiu s’han fet virals diversos tickets de restaurants amb preus abusius, tàctiques dels propietaris de bars per cobrar més als clients i altres peripècies relacionades amb la gastronomia. Ara bé, cap situació ha estat tan desagradable com la que s’ha viralitzat aquest mes d’agost. Una usuària de Twitter va denunciar a mitjans d’agost el que li havia passat a un bar on va demanar un suc de taronja, però el fil de Twitter continua augmentant en likes un mes després i s’ha tornat a fer viral recentment.

Es tracta d’un tuit de la usuària @aerdnalov, que va demanar un suc de taronja a un bar i es va trobar amb una desagradable sorpresa per esmorzar. “M’he demanat un suc a un bar, l’he tastat i he vist que tenia polpa. Fins que la polpa ha començat a moure’s”, continua la història. Tanca el seu tuit viral amb un comentari que molts usuaris compartirien amb ella: “Em vull morir ara mateix”. I és que aquesta suposada polpa que es movia eren clarament cucs que flotaven en el suc de taronja.

Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover 🤢🤢🤢🤢 Me quiero morir ahora mismo pic.twitter.com/BPU8OaPR98 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

2,50 per aquest suc

Després de denunciar els fets als propietaris d’aquest bar, el pitjor és que li pretenien cobrar 2,50 euros per aquest suc ple de cucs. En un altre tuit del mateix fil l’usuària assenyala que es va negar a pagar per aquesta beguda. “També ha sigut graciós que me’l pretenien cobrar, he sigut jo qui ha revisat el compte i els hi ha dit que ho treiessin”, explica en el fil de Twitter. El que més ha sorprès els usuaris és que els propietaris del bar no només no es disculpessin amb aquesta clienta sinó que, a més, volguessin cobrar-li aquest producte en mal estat.

También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen 🤦 pic.twitter.com/cl3iwWrMr9 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

Les reaccions han estat diverses, tot i que totes en la línia del fàstic i les ganes de vomitar. “Quina denúncia els posaria jo”, assenyala un usuari indignat. Un altre diu que no s’ha de demanar suc de taronja als bars perquè la gent no dedica temps a netejar les màquines i poden passar aquestes coses.