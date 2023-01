Allau de judicis cancel·lats per la vaga de lletrats de l’administració

La vaga indefinida de lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ), els antics secretaris judicials, que ha començat aquest dimarts passat paralitza els jutjats i obliga a anul·lar molts judicis. A tot l’Estat espanyol, 4.300 lletrats estaven cridats a la convocatòria que reclama al govern espanyol millores retributives i laborals. Amb un seguiment del 81%, aquesta vaga posa entre l’espasa i la paret el Ministeri de Justícia qui ha qualificat aquesta protesta de “política”.

Les dues parts eren conscients de les conseqüències d’aquesta vaga indefinida i que afectaria jutjats i tribunals. L’alt seguiment de la convocatòria, que supera el 80%, ha provocat que la situació sigui crítica, amb una allau de judicis i tramitacions cancel·lades, que poden afectar execucions de sentències, pagaments i fiances. Com ha confirmat a El Món l’advocada Sandra R., s’estan suspenent milers de judicis a tot l’Estat espanyol, però en el sector ja s’esperava aquest seguiment massiu de la vaga.

El principal problema és que els advocats no saben si tindran o no judici fins al mateix dia, ja que “els lletrats no t’avisen” si en fan o no, explica. Aquest dijous, l’advocada té dos judicis, però fins a l’últim moment no sabrà si el lletrat es presenta o decideix fer vaga. Tot i els inconvenients, l’advocada ha assegurat que “entén” que els lletrats de l’administració protestin perquè, a l’Estat, la justícia “està deixada de la mà de Déu i fan falta ajudes”. Així i tot, creu que aquesta reivindicació “no portarà enlloc” perquè és un departament que “no li interessa a ningú perquè no genera ingressos, genera despesa”.

Una lletrada de l’administració de Justícia en la manifestació d’aquest dimarts a Madrid per exigir sous dignes | Europa Press

Reclamacions dels lletrats

La Unió Progressista de LAJ (UPSJ), l’Associació Independent de Lletrats (AinLAJ) i l’Il·lustre Col·legi Nacional de LAJ han convocat aquesta vaga indefinida per reclamar que “el Ministeri de Justícia compleixi les millores salarials” que es van acordar el 2022 i que havien de compensar l’ampliació de les seves competències.

No és la primera vegada que aquestes organitzacions criden als lletrats de l’Administració de Justícia a aturar les seves funcions i, en aquesta ocasió, els jutjats també es van paralitzar en dues ocasions a finals de l’any passat, una al novembre i una al desembre. Ho recorda l’advocada Sandra R., ja que també va veure com se li suspenien judicis. En aquesta ocasió també reclamen el cessament del secretari d’Estat de Justícia, Antonio Julián Rodríguez, després que aquest dilluns, en una roda de premsa, hagi afirmat que és una vaga “política”, “sense cap finalitat professional” i “en contra del poble”.

Els convocants assenyalen la ministra de Justícia, Pilar Llop, com la “responsable del dany a aquest servei públic” i han lamentat “els inevitables perjudicis” que aquesta aturada provocarà a la ciutadania.