El joc brut dels misteriosos operadors que t’ofereixen canviar de companyia

Orange és l’última víctima del nou joc brut d’alguns operadors de telefonia que, amb una tècnica agressiva, intenten captar clients per a altres companyies. L’estafa és aparentment fàcil de detectar, però molts clients acaben caient en la trampa, espantats per les afirmacions apocalíptiques d’aquests operadors. No es presenten com a treballadors de cap companyia. Simplement truquen i amenacen amb una pujada de deu euros per producte contractat, en aquest cas, amb Orange. Davant la sorpresa dels clients, que no esperen que el seu contracte pugi d’aquesta manera tan exagerada, els operadors es defensen dient que els ho havien advertit amb un correu electrònic fa dos mesos.

Aquí entra en acció una de les eines clau dels estafadors: la sensació d’urgència. Aquests misteriosos operadors diuen als clients que si no accepten alguna de les opcions que els donen es quedaran sense línia immediatament. Alguns clients cauen perquè necessiten el mòbil o internet per a treballar i els espanta quedar-se sense si no accepten. És llavors quan els operadors donen dues opcions per evitar aquesta retirada de la línia. La primera és acceptar aquesta pujada o negociar-la. No és la via que pretenen que els clients agafin, pel que els diuen que és possible que en pocs mesos els tornin a pujar el preu de la seva tarifa. La segona via per lliurar-se de la suposada pèrdua d’internet o línia telefònica és canviar-se de companyia.

Canviar de companyia per cobrar comissió, el seu objectiu

“Li podem facilitar un canvi de companyia sense cap cost ni penalització”, diuen els operadors arribat aquest punt. Això pot fer sospitar els clients que se’ls hagin cregut fins aquell moment. Precisament és aquest l’objectiu que persegueixen els operadors, aconseguir un canvi de companyia pel que cobren. En molts casos, si els clients dubten o diuen que confirmaran més tard, es posen agressius. “Ja li he explicat jo, no sé què ha de preguntar”, criden a través del telèfon en rebre la negativa del client. Si aconsegueixen endur-se’l a l’altra companyia, en canvi, tot són flors i violes. Al final, els operadors misteriosos es guanyen així el sou.