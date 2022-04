I si Jesús va sopar un dimecres?

Som a Setmana Santa. La gran festa cristiana que commemora la passió, mort i, finalment, la resurrecció de Jesús de Natzaret, moment en què comença la Pasqua. Cal afegir-hi un sopar amb els seus deixebles abans de la seva mort sacrificada. Una història mística que alimenta un reguitzell de tradicions, celebracions populars i actes de fe i compromís. Tot comença el Diumenge de Rams i continua el Dijous Sant, el Divendres Sant i el Diumenge de Resurrecció. Quatre episodis claus per entendre la figura i el mite cristià de Jesús i la transcendència vital de la fe. Com tota història religiosa i llegendària, té les seves ombres, interpretacions i, com no podia ser d’una altra manera, dates amb errades: possiblement, la del Sant Sopar.

La imatge icònica del Sant Sopar

Precisament, un dels grans moments de la història de la Setmana Santa és el Sant Sopar. Una imatge icònica del cristianisme. És la celebració en plena Pasqua jueva d’un sopar del Messies acompanyat dels seus deixebles. De fet, és d’on sorgeix el ritual de la missa, amb la partició del pa i l’oferiment del vi, com a símbol del cos i la sang de Crist. Un pa sense llevat que també simbolitza la paraula de Déu i el vi, l’Esperit Sant. Un sopar que dona peu a la traïció de Judes, la negació del mestre per part dels seus fidels i al judici sumaríssim de Jesús per part de la sanedrí i la seva condemna a mort amb la complicitat de la invasió romana.

Un calze amb els elements essencials del Sant Sopar de Jesús / Pixabay

Tradicionalment, es commemora el sopar el Dijous Sant. Però una densa investigació del professor Colin Humphreys, de la Universitat de Cambridge, apunta a un canvi d’agenda i calendari. Segons el seu llibre El misteri del darrer sopar, Jesús es va acomiadar dels seus deixebles en un àpat nocturn celebrat dimecres i no pas dijous. En concret l’1 d’abril de l’any 33 després del seu naixement. Aquesta tesi posa ordre a les diferències temporals que presenten els Evangelis. De fet, Mateu, Marc i Lluc no es posen d’acord amb Sant Joan en el dia d’aquest sopar.

Una Setmana Santa més curta del que podria ser

La raó de la falta de sincronia temporal és la referència dels evangelistes. Segons les investigacions de Humphreys, Mateu, Marc i Lluc fixen la data prenent com referència un calendari antic que coincideix amb l’inici de la festivitat jueva del Péssah. Tot en base un calendari de l’época de Moisès. Joan, en canvi, considera que el sopar es va celebrar abans i té en compte per al càlcul un calendari romà que fixava els dies que estaven reservats per a les crucifixions.

L’investigador parteix de la idea que és improbable que en només un dia se l’arrestés, se’l jutgés, se’l condemnés, se li fes fer un viacrucis i es procedís a la seva crucifixió. De fet, estem en terminis bíblics, cosa que faria estranya l’eficàcia de l’administració religiosa i romana alhora. Així que la utilització de dos calendaris ha confós l’agenda i ha concentrat la Setmana Santa en quatre dies. Si el sector turístic hagués descobert l’errada abans de Humpherys, segurament la Setmana Santa allargaria un dia més.